8 игроков «Реала» травмированы - смотрим, когда они вернутся на поле

«Реал Мадрид» переживает кризис травм. Давайте посмотрим, когда стоит ожидать возвращения игроков команды.

Тибо Куртуа. Основной вратарь не играл за «Реал Мадрид» в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки. Карло Анчелотти надеется вернуть бельгийца до окончания сезона.

Возможная дата возвращения: апрель 2024 г.

Дани Карвахаль. Защитник выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил во время матча с «Гранадой». По словам Анчелотти, испанец может сыграть против «Алавеса» в четверг.

Возможная дата возвращения: 21 декабря.

Эдер Милитао. Сообщается, что защитник восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после травмы передней крестообразной связки, которую он получил в начале сезона. Возможно, он сможет вернуться до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Возможная дата возвращения: 18 февраля.

Ферлан Менди. Защитник получил удар в матче против «Вильярреала». Это привело к замене в перерыве. Однако проблема не слишком серьезна, и ожидается, что он вернется в эти выходные.

Возможная дата возвращения: 30 декабря.

Эдуардо Камавинга. Анчелотти назвал Камавингу одним из игроков, наиболее близких к полному выздоровлению. Он уже тренируется один и, как ожидается, вернется сразу после Рождества.

Возможная дата возвращения: 4 января.

Арда Гюлер. Юный турок все еще не дебютировал за «Реал Мадрид». Хорошей новостью является то, что он вернулся к тренировкам и сможет выступать с начала года.

Возможная дата возвращения: 4 января.

Винисиус. В этом сезоне нападающий то попадал в лазарет, то возвращался. Его недавняя травма подколенного сухожилия была получена во время игры за сборную Бразилии. Но Анчелотти поделился хорошей новостью - Вини вернется в январе.

Возможная дата возвращения: 4 января.

Дэвид Алаба. Австрийскому защитнику не повезло: он стал третьим игроком «Реала», получившим травму передней крестообразной связки в этом году. Ему еще предстоит перенести операцию, чтобы решить эту проблему. Многие источники сообщают, что в этом сезоне он больше не сыграет.

Возможная дата возвращения: август 2024.