«Со сной никогда такого не случалось». Анчелотти переживает за кризис травм: три его игрока порвали кресты за полсезона

«Винисиус, Камавинга и Арда Гюлер вернутся после рождественских каникул. Они наконец-то почти готовы», – сказал Карло Анчелотти после игры с «Вильярреалом».

Карвахаль, скорее всего, будет готов к игре с «Алавесом», – добавил тренер.

В «Реале» назревает кризис травм: в воскресенье вечером Давид Алаба порвал кресты. О травме австрийца Анчелотти сказал: «Я с ним еще не разговаривал. В медицинском заключении говорится, что у него травма крестообразных связок. Нам очень грустно, потому что это он еще один игрок, который выбыл.

Со мной никогда не случалось, чтобы три моих игрока получали травму крестообразных связок за три месяца. Команда должна делать то, что он делал до сих пор со всеми травмами, которые у нас были».

Но есть и хорошие новости: вот-вот вернутся Тчуамени и Винисиус.