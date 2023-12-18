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«Со сной никогда такого не случалось». Анчелотти переживает за кризис травм: три его игрока порвали кресты за полсезона

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«Винисиус, Камавинга и Арда Гюлер вернутся после рождественских каникул. Они наконец-то почти готовы», – сказал Карло Анчелотти после игры с «Вильярреалом».

Карвахаль, скорее всего, будет готов к игре с «Алавесом», – добавил тренер.

В «Реале» назревает кризис травм: в воскресенье вечером Давид Алаба порвал кресты. О травме австрийца Анчелотти сказал: «Я с ним еще не разговаривал. В медицинском заключении говорится, что у него травма крестообразных связок. Нам очень грустно, потому что это он еще один игрок, который выбыл.

Со мной никогда не случалось, чтобы три моих игрока получали травму крестообразных связок за три месяца. Команда должна делать то, что он делал до сих пор со всеми травмами, которые у нас были».

Но есть и хорошие новости: вот-вот вернутся Тчуамени и Винисиус.

5 комментариев
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Со сной?))уберите ошибку
+3
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+3
Ответ solajero@icloud.com
Со сной?))уберите ошибку
С сосной
+2
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- Алешенька, а ты ради меня елочку срубишь?
- Конечно, Дарьюшка.
-А сосну?

=)
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со сной тоже
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Реал Мадрид, мой любимый Реал Мадрид. У них снова травма. Снова порвали кресты. Очень жаль по человечески...
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