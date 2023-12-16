«Добро пожаловать, суперзвезда». Эндрик прилетел в Мадрид и получил теплый прием от будущих одноклубников

Эндрик наконец добрался до Вальдебебаса! Юноша наблюдал за тренировкой «Мадрида», а затем познакомился с будущими товарищами по команде.

Экскурсию по базе клуба для бразильца провел Родриго.

Травмированные футболисты тоже поприветствовали будущего одноклубника.

Эндрик пожал руку легенде.

С тренером 17-летний нападающий тоже познакомился.

Прием был теплым.

«Добро пожаловать, суперзвезда! Все хорошо?» – поприветствовал Эндрика Беллингем.

«Привет, рад познакомиться. Я говорю на английском», – сразу ответил бразилец.

«Говоришь на английском, да?»

«Да».

Эндрик, кстати, овладел не только испанским и английским, он также начал учить язык жестов, чтобы иметь возможность общаться со всеми поклонниками «королевского клуба».

Сообщалось, что бразилец посетит домашний матч «Мадрида» против «Вильяррела». Встреча назначена на 17 декабря.

Добро пожаловать!