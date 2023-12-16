«Добро пожаловать, суперзвезда». Эндрик прилетел в Мадрид и получил теплый прием от будущих одноклубников
Эндрик наконец добрался до Вальдебебаса! Юноша наблюдал за тренировкой «Мадрида», а затем познакомился с будущими товарищами по команде.
Экскурсию по базе клуба для бразильца провел Родриго.
Травмированные футболисты тоже поприветствовали будущего одноклубника.
Эндрик пожал руку легенде.
С тренером 17-летний нападающий тоже познакомился.
Прием был теплым.
«Добро пожаловать, суперзвезда! Все хорошо?» – поприветствовал Эндрика Беллингем.
«Привет, рад познакомиться. Я говорю на английском», – сразу ответил бразилец.
«Говоришь на английском, да?»
«Да».
Эндрик, кстати, овладел не только испанским и английским, он также начал учить язык жестов, чтобы иметь возможность общаться со всеми поклонниками «королевского клуба».
Сообщалось, что бразилец посетит домашний матч «Мадрида» против «Вильяррела». Встреча назначена на 17 декабря.
Добро пожаловать!