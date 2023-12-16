Говорит Мадрид
Блог

«Добро пожаловать, суперзвезда». Эндрик прилетел в Мадрид и получил теплый прием от будущих одноклубников

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Эндрик
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Дани Себальос Дани Себальос
Арда Гюлер Арда Гюлер
Родриго Родриго
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Тони Кроос Тони Кроос
Давид Алаба Давид Алаба
Футбол Футбол

Эндрик наконец добрался до Вальдебебаса! Юноша наблюдал за тренировкой «Мадрида», а затем познакомился с будущими товарищами по команде.

Экскурсию по базе клуба для бразильца провел Родриго.

Травмированные футболисты тоже поприветствовали будущего одноклубника.

Эндрик пожал руку легенде.

С тренером 17-летний нападающий тоже познакомился.

Прием был теплым.

«Добро пожаловать, суперзвезда! Все хорошо?» – поприветствовал Эндрика Беллингем.

«Привет, рад познакомиться. Я говорю на английском», – сразу ответил бразилец.

«Говоришь на английском, да?»

«Да».

Эндрик, кстати, овладел не только испанским и английским, он также начал учить язык жестов, чтобы иметь возможность общаться со всеми поклонниками «королевского клуба».

Сообщалось, что бразилец посетит домашний матч «Мадрида» против «Вильяррела». Встреча назначена на 17 декабря.

Добро пожаловать!

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи
+6
0
+6
будет жарко, если этот паренёк начнет рвать всё что движется. а вот есть ощущение, что так оно и будет, и Мадрид в очередной раз гениально попал в точку.
+5
0
+5
надеюсь, парень быстро окрепнет. тогда и мбаппе не нужен будет
+2
0
+2
Бразильский тройка
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий