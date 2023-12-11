4 игрока «Реала» с самыми длинными контрактами – они могут закончить десятилетие в цветах клуба

«Реал Мадрид» работает над тем, чтобы обеспечить будущее некоторых из своих лучших игроков, подписывая с ними долгосрочные контракты.

Некоторые футболисты недавно продлили соглашения с клубом и останутся в «Мадриде» практически до конца этого десятилетия.

Вот четверо игроков «Реала» с самыми длительными контрактами:

Федерико Вальверде — контракт до 2029 года

Джуд Беллингем — контракт до 2029 года

Эдуардо Камавинга — контракт до 2029 года

Арда Гюлер — контракт до 2029 года

У таких игроков, как Орельен Тчуамени и Родриго, контракты до рассчитаны до 2028 года.