4 игрока «Реала» с самыми длинными контрактами – они могут закончить десятилетие в цветах клуба
«Реал Мадрид» работает над тем, чтобы обеспечить будущее некоторых из своих лучших игроков, подписывая с ними долгосрочные контракты.
Некоторые футболисты недавно продлили соглашения с клубом и останутся в «Мадриде» практически до конца этого десятилетия.
Вот четверо игроков «Реала» с самыми длительными контрактами:
Федерико Вальверде — контракт до 2029 года
Джуд Беллингем — контракт до 2029 года
Эдуардо Камавинга — контракт до 2029 года
Арда Гюлер — контракт до 2029 года
У таких игроков, как Орельен Тчуамени и Родриго, контракты до рассчитаны до 2028 года.