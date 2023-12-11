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«Сливочные» в Берлине! «Мадрид» готовится к встрече с «Унионом» в Лиге чемпионов

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В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Унионом». Анчелотти определился с футболистами, которые отправятся в Берлин.

А немецкий клуб уже ждет своего соперника и радушно напоминает о немецких холодах: «Ждем вас в Берлине! Не забудьте закинуть в чемоданы пальто и перчатки».

Испаноязычный аккаунт «Униона» пожелал сливочным удачной дороги: «Приятной поездки в Берлин! Увидимся завтра».

Если судить по улыбкам на лицах подопечных Анчелотти, перелет из столицы Испании в столицу Германии прошел хорошо.

Молодежь тоже на борту.

На родине Кроос выглядит даже увереннее, чем обычно.

Беллингем тоже рад вновь вернуться в Германию.

По данным Marca, Рюдигер получит отдых, на игру с «Унионом» выйдет Начо.

«Мадрид» давно добыл путевку в плей-офф турнира, а вот у берлинцев есть шанс зацепиться за билет в Лигу Европы. Но для этого «Униону» нужно обыграть «Реал» и надеяться, что «Наполи» справится с «Брагой».

Последний матч «королевского клуба» в групповом этапе ЛЧ назначен на 12 декабря.

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