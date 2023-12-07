🤩 «Реал» идет по рекордному графику. Marca назвала имя главного кудесника успеха

«Реал Мадрид» пропустил всего девять голов в Ла Лиге на данный момент.

Удивительный показатель, учитывая, что позади уже 15 туров. Не трудно догадаться, что эти цифры делают «сливочных» сильнейшей командой лиги по количеству пропущенных мячей.

Таким образом, «Реал Мадрид» показывает исторический показатель, пропуская в среднем за игру всего 0,6 гола.

Если команда Анчелотти продолжит в том же духе, то они побьют собственный рекорд сезона-2019/20, в котором они пропустили лишь 25 голов за весь сезон - в среднем 0,65 гола за игру.

Газета Marca считает Антонио Рюдигера главным кудесником успеха мадридцев. На счету немецкого защитника больше всех минут на поле во всей команде - 1660.

С Рюдигером на поле «Реал Мадрид» провел восемь сухих матчей из 14. Защитник в среднем делает 3,4 отбора и 2,3 перехвата за игру.

Быть рекорду?