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«Реал» продал 100 тысяч футболок Беллингема – сделали 15 млн евро. Но сколько пойдет клубу?

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Мадридский «Реал» уже продал около 100 000 футболок Джуда Беллингема. Это число может быть больше, учитывая, как хорош англичанин в этом сезоне.

Реплика «Реала» стоят около 125 евро за штуку и еще 25 евро за нанесение имени и номера Беллингема. Аутентичная футболка стоит дороже – 170 евро, согласно официальному магазину «Реала».

Согласно данным Bild, по контракту с аdidas «Реал» получает около 40 % от стоимости футболки.

Берем калькулятор, цену обычной футболки с фамилией Джуда (125+25 евро) и получаем, что в общей сложности от продажи футболок Беллингема «Реал» сделал около 15 000 000 евро, однако клуб заработал только 6 млн.

Неплохие суммые, если учесть, что Джуд в «Реале» всего четыре месяца. Только представьте, сколько он заработает для клуба на продаже футболок до истечения пятилетнего контракта.

1 комментарий
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Джуд своей игрой полностью окупает свой трансфер, а это приятный бонус Мадриду.
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