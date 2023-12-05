«Реал» продал 100 тысяч футболок Беллингема – сделали 15 млн евро. Но сколько пойдет клубу?

Мадридский «Реал» уже продал около 100 000 футболок Джуда Беллингема. Это число может быть больше, учитывая, как хорош англичанин в этом сезоне.

Реплика «Реала» стоят около 125 евро за штуку и еще 25 евро за нанесение имени и номера Беллингема. Аутентичная футболка стоит дороже – 170 евро, согласно официальному магазину «Реала».

Согласно данным Bild, по контракту с аdidas «Реал» получает около 40 % от стоимости футболки.

Берем калькулятор, цену обычной футболки с фамилией Джуда (125+25 евро) и получаем, что в общей сложности от продажи футболок Беллингема «Реал» сделал около 15 000 000 евро, однако клуб заработал только 6 млн.

Неплохие суммые, если учесть, что Джуд в «Реале» всего четыре месяца. Только представьте, сколько он заработает для клуба на продаже футболок до истечения пятилетнего контракта.