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Тренировку перед матчем с «Наполи» пропустили 8 футболистов «Мадрида». Они не попали в заявку «Реала» на игру

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Футбол Футбол

В «Мадриде» наступил кризис травм, отрицать это сложно.

Последним в лазарет «королевского клуба» отправился Лука Модрич. Хорват получил мышечную травму в матче с «Кадисом».

Травма Модрича не слишком серьезна, ожидается, что он быстро восстановится и будет готов к матчу с «Гранадой». Но встречу с «Наполи» Лука пропустит.

Вместе с хорватом на тренировке перед матчем Лиги чемпионов отсутствовали еще 7 игроков «Реала»: Модрич, Куртуа, Милитао, Тчуамени, Камавинга, Кепа, Гюлер, Винисиус. Все эти футболисты не попали в заявку «сливочных» на матч с «Наполи».

«Мадрид» справится с «Наполи» без травмированных игроков?

10 комментариев

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mor1ed
Ответ Maksat Hasanow
Рюди Начо Алаба Кроос Карвахаль Фран Феде Себальос Джуд Хоселу Родриго Я б очень хотел увидеть как Реал будет играть с Тремя защитниками
Мне кажется, что 11 игроков в поле - нелучший вариант
+9
0
+9
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ZA.RMA
Плохо, конечно, эти травмы очень мучают Мадрид.

Но хорошо - выход в плей-офф уже есть, поэтому можно не волноваться и играть вторым составом
+3
-1
+2
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Олимчон Орипов
Ответ дамьен
Тео Эрнандеса вернули?)
Это Тео Зидан
+2
0
+2
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Отшельник86
Половина основы как минимум отсутсвует
+1
0
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Maksat Hasanow
Ответ mor1ed
Мне кажется, что 11 игроков в поле - нелучший вариант
ахахах блин. facepalm. ошибся, спасибо за поправочку
+1
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Некруз Турдиев
Ответ Maksat Hasanow
Рюди Начо Алаба Кроос Карвахаль Фран Феде Себальос Джуд Хоселу Родриго Я б очень хотел увидеть как Реал будет играть с Тремя защитниками
без вратаря?
+1
0
+1
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Maksat Hasanow
Ответ Некруз Турдиев
без вратаря?
да не просто Легендарная схема Боули 4:4:3
+1
0
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Maksat Hasanow
Рюди Начо Алаба
Кроос
Карвахаль Фран
Феде Себальос
Джуд
Хоселу Родриго

Я б очень хотел увидеть как Реал будет играть с Тремя защитниками
0
0
0
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дамьен
Тео Эрнандеса вернули?)
0
0
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Maksat Hasanow
Ответ mor1ed
Мне кажется, что 11 игроков в поле - нелучший вариант
ну тогда в полузащитне Кроос с Федей без Себальоса
0
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