Тренировку перед матчем с «Наполи» пропустили 8 футболистов «Мадрида». Они не попали в заявку «Реала» на игру
В «Мадриде» наступил кризис травм, отрицать это сложно.
Последним в лазарет «королевского клуба» отправился Лука Модрич. Хорват получил мышечную травму в матче с «Кадисом».
Травма Модрича не слишком серьезна, ожидается, что он быстро восстановится и будет готов к матчу с «Гранадой». Но встречу с «Наполи» Лука пропустит.
Вместе с хорватом на тренировке перед матчем Лиги чемпионов отсутствовали еще 7 игроков «Реала»: Модрич, Куртуа, Милитао, Тчуамени, Камавинга, Кепа, Гюлер, Винисиус. Все эти футболисты не попали в заявку «сливочных» на матч с «Наполи».
«Мадрид» справится с «Наполи» без травмированных игроков?
Но хорошо - выход в плей-офф уже есть, поэтому можно не волноваться и играть вторым составом
Кроос
Карвахаль Фран
Феде Себальос
Джуд
Хоселу Родриго
Я б очень хотел увидеть как Реал будет играть с Тремя защитниками