Тренировку перед матчем с «Наполи» пропустили 8 футболистов «Мадрида». Они не попали в заявку «Реала» на игру

В «Мадриде» наступил кризис травм, отрицать это сложно.

Последним в лазарет «королевского клуба» отправился Лука Модрич. Хорват получил мышечную травму в матче с «Кадисом».

Травма Модрича не слишком серьезна, ожидается, что он быстро восстановится и будет готов к матчу с «Гранадой». Но встречу с «Наполи» Лука пропустит.

Вместе с хорватом на тренировке перед матчем Лиги чемпионов отсутствовали еще 7 игроков «Реала»: Модрич, Куртуа, Милитао, Тчуамени, Камавинга, Кепа, Гюлер, Винисиус. Все эти футболисты не попали в заявку «сливочных» на матч с «Наполи».

«Мадрид» справится с «Наполи» без травмированных игроков?