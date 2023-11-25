Родриго или Винисиус? Легенда «Кадиса» объяснил, кто из бразильцев более совершенен

Мадриский «Реал» едет в гости к «Кадису», и легенду хозяев Пепе Мехиаса попросили объяснить, кто более совершенен – Родриго или Винисиус?

«Для меня Родриго намного лучше Винисиуса», – сказал Мехиас. – «У него много качеств, таких как дриблинг, смена темпа, он легко играет, у него есть голевое чутье, и в целом я вижу в нем больше футболиста, чем в его партнере по команде».

Уверенности словам Мехиаса добавляют последние матчи Родриго – после не самого удачного старта сезона бразилец набрал обороты и перед международным перерывом сыграл важную роль в победе над «Валенсией» (5:1), забив два мяча и отдав две голевые передачи.

В двух последних матчах за «Реал» он забил шесть голов. Пока Винисиус травмирован, Родриго будет представлять главную угрозу для «Кадиса».