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Родриго или Винисиус? Легенда «Кадиса» объяснил, кто из бразильцев более совершенен

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Хосе Мехиас
Футбол Футбол

Мадриский «Реал» едет в гости к «Кадису», и легенду хозяев Пепе Мехиаса попросили объяснить, кто более совершенен – Родриго или Винисиус?

«Для меня Родриго намного лучше Винисиуса», – сказал Мехиас. – «У него много качеств, таких как дриблинг, смена темпа, он легко играет, у него есть голевое чутье, и в целом я вижу в нем больше футболиста, чем в его партнере по команде».

Уверенности словам Мехиаса добавляют последние матчи Родриго – после не самого удачного старта сезона бразилец набрал обороты и перед международным перерывом сыграл важную роль в победе над «Валенсией» (5:1), забив два мяча и отдав две голевые передачи.

В двух последних матчах за «Реал» он забил шесть голов. Пока Винисиус травмирован, Родриго будет представлять главную угрозу для «Кадиса».

9 комментариев

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Ruscello
Ответ Нефанатик
Абсолютно с ним согласен. Я всегда говорил что из этих двух, Родриго на голову сильнее. Просто у блмщика пиар компания серьезная развернута.у Родриго футбольный интеллект на недосягаемом для винисиуса уровне, Винисиус это всадник без головы.
Абсолютно с ним не согласен. Родриго -это второй Робиньо.
+6
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Нефанатик
Абсолютно с ним согласен. Я всегда говорил что из этих двух, Родриго на голову сильнее. Просто у блмщика пиар компания серьезная развернута.у Родриго футбольный интеллект на недосягаемом для винисиуса уровне, Винисиус это всадник без головы.
+8
-5
+3
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May B. Tomorrow
Мне всегда казалось, что Родриго обладает большим потенциалом. Винициус же преуспевает благодаря своей скорости и умению играть на открытых пространствах, в то время как Родриго способен действовать эффективно и без этих качеств. Однако ему не хватает футбольного интеллекта: слишком часто он пытается пройти через двух-трех защитников с помощью дриблинга, что приводит к потере мяча.
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xDe xDe
Ну, если объективно, так и есть. Родриго оснащён более широким диапазоном скиллов, чем Винисиус. Вини тащит скоростью/рывками, дриблингом и принятием нестандартных решений (чего раньше не было, прокачал уже в Мадриде). Пас и завершение подтянул тоже, но у Родриго они изначально были на более высоком уровне, и во всём остальном (кроме, разве что, рывка и виртуозного дриблинга) у Гоэса тоже потенциал выше - но Вини, хоть и менее универсален, на данный момент намного лучше развит как футболист. Если Родриго продолжит раскрываться, то может и обойти соотечественника. Если нет - ну, так и останется полуосновным джокером.
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Нефанатик
Ответ Ruscello
Абсолютно с ним не согласен. Родриго -это второй Робиньо.
Как раз таки Робиньо второй - это Винисиус и я это говорю уже второй год.
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NexTon
Ответ Ivan Bacinskis
Вини скорее не всадник, а курица без головы, без ауешных подтекстов, его действия похожи на те минуты жизни птицы, когда ей отрубаешь голову
даже Феде сказал что вини футболист который идет до конца так скажем - это тогда когда его разозлить как и Криштиану
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akaAzazello
Изначально Родриго был больше левым вингером, но присоединившись к Реалу на год позже Винисиуса, был вынужден перебраться на правый фланг(да и в сборной Бразилии тоже), что несколько задержало проявление его талантов для публики. Но среди профи - начиная с руководства/тренерского штаба Мадрида и заканчивая соперниками, его таланта давно известны.

Сейчас идёт 80я минута матча с Кадисом - и он уже забил 2 прекрасных (и похожих) мяча, играя на позиции левого вингера и смещаясь в центр для удара с правой.
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Farhodjon Kenjayev
и сегодня Родриго стал MVP
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Ivan Bacinskis
Ответ Нефанатик
Абсолютно с ним согласен. Я всегда говорил что из этих двух, Родриго на голову сильнее. Просто у блмщика пиар компания серьезная развернута.у Родриго футбольный интеллект на недосягаемом для винисиуса уровне, Винисиус это всадник без головы.
Вини скорее не всадник, а курица без головы, без ауешных подтекстов, его действия похожи на те минуты жизни птицы, когда ей отрубаешь голову
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