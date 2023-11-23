Винисиус продолжает бороться с расизмом: бразилец выступил с очередным заявлением в соцсетях🔥🔥🔥

Это не менее важно, чем футбол.

В День самосознания чернокожих вингер «Реала» опубликовал свою фотографию и подписал ее: «Расизм. Не делай вид, что не замечаешь. Указывай на расистов».

«Таково послание. Сегодня и всегда», – добавил бразилец в твиттере.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

Мадридский клуб объявил, что у 23-летнего футболиста выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра.

Из-за этой травмы Винисиус пропустит 2,5 месяца, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.