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Винисиус продолжает бороться с расизмом: бразилец выступил с очередным заявлением в соцсетях🔥🔥🔥

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Это не менее важно, чем футбол.

В День самосознания чернокожих вингер «Реала» опубликовал свою фотографию и подписал ее: «Расизм. Не делай вид, что не замечаешь. Указывай на расистов».

«Таково послание. Сегодня и всегда», – добавил бразилец в твиттере.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил повреждение левого бедра в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

Мадридский клуб объявил, что у 23-летнего футболиста выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра.

Из-за этой травмы Винисиус пропустит 2,5 месяца, сообщает журналистка COPE Аранча Родригес.

2 комментария

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Александр Силин
И так надоел со своим расизмом, а теперь за эти 2,5 месяца вообще насмерть замучит....
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messi_leo
С травмой пусть выздоравливает быстрее. А со своим расизмом уже задолбал.
0
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