Анчелотти нашел замены Винисиусу и Камавинге в «Кастилье»

Карло Анчелотти задействует Нико Паса и Марио Мартина в основной команде после травм Винисиуса и Эдуардо Камавинги, сообщает Хосе Санчес из El Chiringuito.

И Вини, и Камавинга выбыли из состава до февраля 2024 года, а «Реал Мадрид» не готов подписывать новых игроков им на замену.

До травмы Вини забивал в среднем один гол за игру, влияние Камаванги в полузащите существенно возросло.

В отсутствии футболистов Анчелотти придется искать новый источник стабильности в атаке и полузащите. Нико Пас подает надежды, но трудно представить, как 19-летний атакующий полузащитник может взять на себя такую огромную ответственность.

В этом сезоне Пас сыграл за первую команду «Мадрида» два матча, а Марио Мартин еще не выходил на поле в составе Анчелотти. Но опорный полузащитник получил восторженные отзывы за свои выступления в «Кастилье» в этом сезоне.

Первая игра «Реала» после международного перерыва состоится против «Кадиса» в ближайшее воскресенье.