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Винисиус не ожидал, что его травма будет столь серьезной. Но в «Мадриде» есть игрок, который может вынести пользу из отсутствия одноклубников

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«Мадрид» продолжает терять игроков. Сейчас в лазарете «сливочных» находятся восемь футболистов с травмами разной степени тяжести.

В расположении своих сборных повреждения получили Камавинга и Винисиус. По данным Тransfermarkt, оба игрока выбыли из строя до конца года.

Как пишет Relevo, бразилец сейчас находится в подавленном состоянии. Он очень расстроен, так как не ожидал, что его травма будет столь серьезной. Вини также не думал, что его восстановление затянется на несколько месяцев.

Но есть в «Мадриде» игрок, который может извлечь выгоду из сложившейся ситуации. После того, как Винисиус и Камавинга выбыли из строя на 2 месяца, «Мадрид» планирует дать больше игрового времени в основе Нико Пасу.

Аргентинец ездил с первой командой в предсезонный тур по США. Более того, юниор сумел получить комплимент от самого Крооса. За основу «сливочных» Пас провел всего два матча, но результативными действиями не отметился. Зато за «Кастилью» Нико отыграл 10 матчей, в которых забил 6 голов и отдал ассист.

Пусть юноша развивается в первой команде, но все же пожелаем подопечным Анчелотти скорейшего выздоровления.

1 комментарий

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Harut Hovsepyan
Если вдуматься: для Нико нынешняя ситуация - это шанс всей жизни. И если вдруг до выздоровления Камы и Тчуи не покажет высокий уровень, то потеряет доверие руководства и его еще долго не увидим в команде. Насколько помню, такая участь настигла Аррибаса в свое время. Повторения не хотелось бы видеть..
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