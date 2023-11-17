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ФИФА заплатит. Сколько «Мадрид» получит средств из-за травм Камавинга и Винисиуса?

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Лучше бы игроки были здоровы.

Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга получили травмы во время игр за сборные. По правилам ФИФА, теперь «Мадрид» имеет право на компенсацию.

Футбольная организация выплачивает средства клубам, потерявшим игроков на срок более 28 дней, принимавших участие в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

Первые 28 дней без Камавинга − до 12 декабря − и такой же период без Винисиуса − до 14 декабря − не подпадают под действие программы по защите клубов. Затем «сливочные» могут начать получать компенсацию за каждый день отсутствия своих звезд.

Каждый день оценивается в 20 548 евро. Получается, что за восьминедельное отсутствие француза «Мадрид» может получить 575 344 евро, а за десятинедельное бразильца − 863 016 евро.

Общая сумма − около 1,5 млн евро. Однако эти деньги идут не в бюджет клуба, а на выплату зарплат Камавинга и Винисиуса соответственно.

3 комментария

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Ruslan3132
Клуб может потерять гораздо больше...можно профукать сезон...
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