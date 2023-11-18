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От «Кадиса» до «Лас-Пальмаса». Сколько игр пропустит Винисиус из-за травмы бедра

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Дело плохо.

Винисиус получил разрыв двуглавой мышцы бедра во время выступления за сборную Бразилии против матча с Колумбией, став девятым травмированным игроком «Реала».

Вингер уже прошел тесты, и COPE сообщил, что он пропустит два с половиной месяца. А это значит, что он пропустит 13 ближайших матчей:

  • против «Кадиса» (в гостях) — 26 ноября;
  • против «Наполи» (дома) — 29 ноября;
  • против «Гранады» (дома) — 2 декабря;
  • против «Бетиса» (в гостях) — 9 декабря;
  • против «Униона» (в гостях) — 12 декабря;
  • против «Вильярреала» (дома) — 17 декабря;
  • против «Алавеса» (на выезде) — 21 декабря;
  • против «Майорки» (дома) — 3 января;
  • против «Атлетико» (Суперкубок) — 10 января;
  • Финал Суперкубка — 14 января (если «Реал» пройдет в финал);
  • против «Хетафе» (в гостях) — 14 января (будет перенесен, если мадридцы дойдут до финала);
  • против «Альмерии» (дома) —  21 января;
  • против «Лас-Пальмаса» (в гостях) — 28 января.

Предполагаемая дата возвращения Винисиуса — 4 февраля, к мадридскому дерби на «Бернабеу».

 

 

2 комментария

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Ganial
в итоге будут играть Кроос, Модрич и пацаны из Кастилии
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SHOTKA
На ЛЧ можно и забить уже, из оставшихся 5 игр чемпа выиграть 3 и будет норм, после нового года многие вылечатся, ну и может в нападение купят кого-то.
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