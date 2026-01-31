  • Спортс
  • Арбелоа о неприкосновенных в «Реале»: «Хочу, чтобы лучшие были на поле. Мбаппе забил «Вильярреалу» после хорошего действия Винисиуса – они входят в десятку лучших в мире»
Арбелоа о неприкосновенных в «Реале»: «Хочу, чтобы лучшие были на поле. Мбаппе забил «Вильярреалу» после хорошего действия Винисиуса – они входят в десятку лучших в мире»

Альваро Арбелоа ответил, есть ли в «Реале» неприкосновенные футболисты.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о неприкосновенных футболистах в составе мадридской команды.

«Понимаю эти разговоры, но я хочу, чтобы на поле были лучшие игроки. Чем больше игрового времени они получают, тем лучше.

Мы видели это в матче против «Вильярреала» – гол Килиана Мбаппе стал результатом очень хорошего действия Винисиуса. Это футболисты, способные переломить ход игры в любой момент.

Есть люди, которые не являются болельщиками «Реала» и не хотят видеть их на поле, но названные игроки входят в десятку лучших в мире.

Дело не в моей уверенности в них, а в их игре, которая позволяет им выходить на поле», – сказал Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
Маэстро винилингуса
Ответ Паша
Маэстро винилингуса
Новая категория))
Чёрное море знаете? Винисиус покрасил - добавил арбелоа
Ответ Дориан Грей
Чёрное море знаете? Винисиус покрасил - добавил арбелоа
ему не надо красить. винисиус настолько велик что море само окрасилось когда он туда вошел
Ответ Дориан Грей
Чёрное море знаете? Винисиус покрасил - добавил арбелоа
А Белое море ходит в остроконечном колпаке и носит в кармане верёвку для Винни?
Основная работа Арбеложки в Реале - следить, чтобы у Мбаппе и Винни задница блестела. Тренеровать команду это так, факультативная нагрузка
Ответ Consistency
Основная работа Арбеложки в Реале - следить, чтобы у Мбаппе и Винни задница блестела. Тренеровать команду это так, факультативная нагрузка
Там ещё Беллингем тоже сверкать хочет..
Ответ Consistency
Основная работа Арбеложки в Реале - следить, чтобы у Мбаппе и Винни задница блестела. Тренеровать команду это так, факультативная нагрузка
Комментарий скрыт
Джуду забыл полирнуть. придется извиниться или тот не выйдет на поле
Не долго ждать дня когда арбелоа предложит руку и сердце винисиусу
Как называется дриблинг языком по-научному?
Ответ fatei4
Как называется дриблинг языком по-научному?
Анидриблинг
Ответ fatei4
Как называется дриблинг языком по-научному?
Дриблинг Арбелоа. Его первым увидел Уткин на поле, сейчас он выглядит именно так
Да, не забывай упоминать Винисиуса, а то был тут один..
Политика физрука Арбелоа уже в целом понятна, можно не продолжать.
Это полная свобода для привилегированных ЧСВ-звездюков, которые сами будут рулить на поле и определять игру в атаке.
А если что пойдёт не так, то всю ответственность "тренер" будет брать на себя.
Думаю, он сможет так усидеть до лета.
Уже даже не знаешь какой самый ничтожный тренер на текущий момент, Семак которого ни во что не ставят бразильские игроки или же Арбелоа, который нализывает одно место бразильской истерички
Тебе вообще помолчать бы пару недель, после того, что вы натворили в Лиссабоне
Будто вещаешь из параллельных миров
Рекомендуем