Арбелоа о неприкосновенных в «Реале»: «Хочу, чтобы лучшие были на поле. Мбаппе забил «Вильярреалу» после хорошего действия Винисиуса – они входят в десятку лучших в мире»
Альваро Арбелоа ответил, есть ли в «Реале» неприкосновенные футболисты.
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о неприкосновенных футболистах в составе мадридской команды.
«Понимаю эти разговоры, но я хочу, чтобы на поле были лучшие игроки. Чем больше игрового времени они получают, тем лучше.
Мы видели это в матче против «Вильярреала» – гол Килиана Мбаппе стал результатом очень хорошего действия Винисиуса. Это футболисты, способные переломить ход игры в любой момент.
Есть люди, которые не являются болельщиками «Реала» и не хотят видеть их на поле, но названные игроки входят в десятку лучших в мире.
Дело не в моей уверенности в них, а в их игре, которая позволяет им выходить на поле», – сказал Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано».
Кто выиграет Лигу чемпионов?40707 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это полная свобода для привилегированных ЧСВ-звездюков, которые сами будут рулить на поле и определять игру в атаке.
А если что пойдёт не так, то всю ответственность "тренер" будет брать на себя.
Думаю, он сможет так усидеть до лета.
Будто вещаешь из параллельных миров