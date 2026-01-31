Арбелоа о неприкосновенных в «Реале»: «Хочу, чтобы лучшие были на поле. Мбаппе забил «Вильярреалу» после хорошего действия Винисиуса – они входят в десятку лучших в мире»

Альваро Арбелоа ответил, есть ли в «Реале» неприкосновенные футболисты.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа ответил на вопрос о неприкосновенных футболистах в составе мадридской команды.

«Понимаю эти разговоры, но я хочу, чтобы на поле были лучшие игроки. Чем больше игрового времени они получают, тем лучше.

Мы видели это в матче против «Вильярреала» – гол Килиана Мбаппе стал результатом очень хорошего действия Винисиуса . Это футболисты, способные переломить ход игры в любой момент.

Есть люди, которые не являются болельщиками «Реала» и не хотят видеть их на поле, но названные игроки входят в десятку лучших в мире.

Дело не в моей уверенности в них, а в их игре, которая позволяет им выходить на поле», – сказал Альваро Арбелоа на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против «Райо Вальекано».