😔 Плохие новости: Камавинга порвал связку и больше не сыграет в этом году

Мадридский «Реал» сделал официальное заявление по поводу травмы Эдуардо Камавинга.

Новые тесты показали», что полузащитник разорвал внешнюю боковую связку в правом колене.

Напомним, 21-летний хавбек получил травму на тренировке сборной Франции в результате столкновения с игроком «ПСЖ» Усманом Дембеле.

Ожидается, что игрок будет восстанавливаться до конца года и вернется на поле в январе.

В нынешнем сезоне Камавинга провел 13 матчей за мадридский «Реал».