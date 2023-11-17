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😔 Плохие новости: Камавинга порвал связку и больше не сыграет в этом году

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» сделал официальное заявление по поводу травмы Эдуардо Камавинга.

Новые тесты показали», что полузащитник разорвал внешнюю боковую связку в правом колене.

Напомним, 21-летний хавбек получил травму на тренировке сборной Франции в результате столкновения с игроком «ПСЖ» Усманом Дембеле.

Ожидается, что игрок будет восстанавливаться до конца года и вернется на поле в январе.

В нынешнем сезоне Камавинга провел 13 матчей за мадридский «Реал».

1 комментарий

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Igor Ivanov
Минус Вини, минус Кама. А может хватит уже?
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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