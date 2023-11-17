😔 Плохие новости: Камавинга порвал связку и больше не сыграет в этом году
Мадридский «Реал» сделал официальное заявление по поводу травмы Эдуардо Камавинга.
Новые тесты показали», что полузащитник разорвал внешнюю боковую связку в правом колене.
Напомним, 21-летний хавбек получил травму на тренировке сборной Франции в результате столкновения с игроком «ПСЖ» Усманом Дембеле.
Ожидается, что игрок будет восстанавливаться до конца года и вернется на поле в январе.
В нынешнем сезоне Камавинга провел 13 матчей за мадридский «Реал».
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