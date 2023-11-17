Говорит Мадрид
Блог

Травма Винисиуса: вингер был заменен на 27-й минуте матча Бразилии, может быть рецидив

Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Винисиус Жуниор был заменен всего на 27-й минуте матча Колумбия – Бразилия, что вызвало некоторый дискомфорт.

Медицинскому персоналу пришлось наложить ему на бедро громоздкую ледяную повязку.

После игры вингер «Реала» тяжело хромал в раздевалку.

В беседе со СМИ Винисиус объяснил: «Я получил удар, и немного позже почувствовал боль. Думаю, это та же травма, [которая была у меня раньше], но завтра мы проведем анализы и посмотрим».

«Мне будет сложно играть против Аргентины, но я постараюсь изо всех сил [быть готовым]».

В последний раз, когда Винисиус получил травму подколенного сухожилия, он пропустил целый месяц.

Надеемся, тесты не выявят серьезных травм – у «сливочных» их уже достаточно.

 

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Здоровья Винисиусу и скорейшего возвращения на поле!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
"Винисиус Жуниор был заменен всего на 27-й минуте матча Колумбия – Бразилия, что вызвало некоторый дискомфорт".
Автор/редактор данного несогласованного предложения явно злостно прогуливал русский язык в школе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эльданиз Мухтаров
Ответ Геннадий Чеботарев
Комментарий удален модератором
Все последние травмы были получены в результате столкновения с соперником, а не от физической переутомлённости организма
Включи голову, прежде чем предлагать гнать всех..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий