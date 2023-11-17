Травма Винисиуса: вингер был заменен на 27-й минуте матча Бразилии, может быть рецидив

Винисиус Жуниор был заменен всего на 27-й минуте матча Колумбия – Бразилия, что вызвало некоторый дискомфорт.

Медицинскому персоналу пришлось наложить ему на бедро громоздкую ледяную повязку.

После игры вингер «Реала» тяжело хромал в раздевалку.

В беседе со СМИ Винисиус объяснил: «Я получил удар, и немного позже почувствовал боль. Думаю, это та же травма, [которая была у меня раньше], но завтра мы проведем анализы и посмотрим».

«Мне будет сложно играть против Аргентины, но я постараюсь изо всех сил [быть готовым]».

В последний раз, когда Винисиус получил травму подколенного сухожилия, он пропустил целый месяц.

Надеемся, тесты не выявят серьезных травм – у «сливочных» их уже достаточно.