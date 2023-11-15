Говорит Мадрид
Блог

Плохие новости для «Мадрида»: Камавинга на тренировке столкнулся с Дембеле и повредил колено

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Клубы Клубы
Усман Дембеле Усман Дембеле
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
лига 1 Франция лига 1 Франция
травмы травмы
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Футбол Футбол

Очередная травма в клубе.

Во время сегодняшней тренировки сборной Франции столкнулись хавбек «Мадрида» Эдуардо Камавинга и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. После чего игрок «королевского клуба» смог подняться с газона только при помощи партнеров.

По словам Фабрицио Романо, по предварительным данным состояние Камавинги можно оценить как хорошее. Завтра он пройдет углубленное обследование, но, по словам источников, хавбек, похоже, избежал серьезной травмы. Тесты покажут, но оптимизм есть.

Как бы там ни было, это очередная травма в составе «Мадрида». Сейчас от повреждений восстанавливаются Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Кепа Аррисабалага, Дани Себальос и Арда Гюлер.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Вроде все обошлось!И Фабрицо Романо и Хосе Луис Санчес сообщают что уже завтра Кама вернётся к тренировкам.
И слава богу!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сурхай Лукманов
Агент Дембеле начал свою работу ☺️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сурхай Лукманов
Ответ vcaireac
Вроде все обошлось!И Фабрицо Романо и Хосе Луис Санчес сообщают что уже завтра Кама вернётся к тренировкам. И слава богу!
Плохо работает Дембеле. Как игрок плох и как агент барсы .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий