Плохие новости для «Мадрида»: Камавинга на тренировке столкнулся с Дембеле и повредил колено

Очередная травма в клубе.

Во время сегодняшней тренировки сборной Франции столкнулись хавбек «Мадрида» Эдуардо Камавинга и вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. После чего игрок «королевского клуба» смог подняться с газона только при помощи партнеров.

По словам Фабрицио Романо, по предварительным данным состояние Камавинги можно оценить как хорошее. Завтра он пройдет углубленное обследование, но, по словам источников, хавбек, похоже, избежал серьезной травмы. Тесты покажут, но оптимизм есть.

Как бы там ни было, это очередная травма в составе «Мадрида». Сейчас от повреждений восстанавливаются Джуд Беллингем, Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Кепа Аррисабалага, Дани Себальос и Арда Гюлер.