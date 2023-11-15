😳 «Будь их марионеткой, либо получишь кучу критики». Бэйл дал совет Беллингему, как вести себя в «Реале» 😬

Экс-футболист «Реала» Гарет Бэйл дал совет Джуду Беллингему, как заслужить хорошую репутацию в «королевском клубе».

«Мой самый большой совет - играть в их игру. Если ты не будешь то, чего от тебя хотят СМИ, то хотя бы разговаривай с ними. Будь их марионеткой, либо получишь кучу критики.

Вы видите много «галактикос», и они ведут себя как «галактикос». Поэтому они и играют в «Реале», а не я.

Я не хотел этого делать, а просто хотел играть в футбол и уходить домой, и это, вероятно, помешало мне, вызвав их агрессию. Мой совет прост: играй в мадридском «Реале» за пределами поля.

Ты просто должен выполнять свои обязанности. Говори после игр - желательно по-испански», - заявил Гарет Бэйл.

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