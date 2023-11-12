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«Сказал ему, что мне это не нравится». Анчелотти рассказал о разговоре с Браимом Диасом после замены

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Как оказалось, Карло Анчелотти − не большой поклонник ударов и пасов пяткой и дал это понять Браиму Диасу после замены во время игры с «Валенсией».

«Я сказал Браиму, чтобы он не делал такие передачи пяткой, потому что они мне не нравятся».

Диас технически одарен и любит развлекаться на поле подобным образом. Однако это не значит, что он не выполняет вверенную ему работу.

Похоже, что по требованию тренера игроку придется сократить количество некоторых своих уловок, ведь если Карлетто это не нравится, то прислушаться стоит.

Браим Диас играет в этом сезоне не так часто: в его активе всего три матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

3 комментария

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el52el5353
диктатура не приведет к хорошему.пора прощаться.
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Sardor Sobirov
жаль что такой игрок греет лавку
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Schiaff1no
Ответ el52el5353
диктатура не приведет к хорошему.пора прощаться.
Тривелы Модричу почему-то не запрещает, просто есть моменты, когда по-другому нельзя сделать и когда чудануть хочется.
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