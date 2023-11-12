«Сказал ему, что мне это не нравится». Анчелотти рассказал о разговоре с Браимом Диасом после замены

Как оказалось, Карло Анчелотти − не большой поклонник ударов и пасов пяткой и дал это понять Браиму Диасу после замены во время игры с «Валенсией».

«Я сказал Браиму, чтобы он не делал такие передачи пяткой, потому что они мне не нравятся».

Диас технически одарен и любит развлекаться на поле подобным образом. Однако это не значит, что он не выполняет вверенную ему работу.

Похоже, что по требованию тренера игроку придется сократить количество некоторых своих уловок, ведь если Карлетто это не нравится, то прислушаться стоит.

Браим Диас играет в этом сезоне не так часто: в его активе всего три матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу.