Перес заявил, что «Мадрид» переживает один из самых успешных циклов в истории. Флорентино поблагодарил пятерых экс-игроков клуба

В Мадриде состоялась Генеральная ассамблея сосьос «Реала». Правление обсудило важные вопросы, касающиеся жизни клуба. Перес также высказался о свершениях «сливочных».

Президент считает, что сейчас «Мадрид» переживает один из самых успешных циклов в истории клуба. Флорентино отметил заслуги экс-игроков «Реала» в завоеваниях команды. Первым он выделил Бензема:

«Я хочу напомнить о Бензема. Дорогой Карим, мы никогда не забудем твой футбол и ту замечательную историю, которую ты написал в нашем клубе. Уникальный и неповторимый игрок, обладатель «Золотого мяча». Спасибо тебе».

На этом благодарности президента не закончились:

«В конце сезона клуб покинул Марко Асенсио, который вместе с «Мадридом» завоевал 17 трофеев. Спасибо тебе большое. Я бы также хотел поблагодарить Азара, Одриосолу и Мариано за их время, проведенное в клубе».

Как бы ни сложилась судьба этих игроков в «Мадриде», им точно будет приятно получить такое послание от Флорентино.

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