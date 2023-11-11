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Перес заявил, что «Мадрид» переживает один из самых успешных циклов в истории. Флорентино поблагодарил пятерых экс-игроков клуба

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В Мадриде состоялась Генеральная ассамблея сосьос «Реала». Правление обсудило важные вопросы, касающиеся жизни клуба. Перес также высказался о свершениях «сливочных».

Президент считает, что сейчас «Мадрид» переживает один из самых успешных циклов в истории клуба. Флорентино отметил заслуги экс-игроков «Реала» в завоеваниях команды. Первым он выделил Бензема:

«Я хочу напомнить о Бензема. Дорогой Карим, мы никогда не забудем твой футбол и ту замечательную историю, которую ты написал в нашем клубе. Уникальный и неповторимый игрок, обладатель «Золотого мяча». Спасибо тебе».

На этом благодарности президента не закончились:

«В конце сезона клуб покинул Марко Асенсио, который вместе с «Мадридом» завоевал 17 трофеев. Спасибо тебе большое. Я бы также хотел поблагодарить Азара, Одриосолу и Мариано за их время, проведенное в клубе».

Как бы ни сложилась судьба этих игроков в «Мадриде», им точно будет приятно получить такое послание от Флорентино.

Верно?

7 комментариев

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corazón blanco
Прекрасные слова про Карима и Асенсио. Да и молодец, что поддержал тех, у кого не сложилось в Мадриде, тем не менее они тоже часть истории клуба, все верно.
+7
0
+7
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Ponnistus
Дорогая Саша, поправьте, пожалуйста, в заключительном предложении - "как бы НИ сложилась". То, что у некоторых не сложилась судьба в Мадриде, - это факт, но он не отменяет грамматических норм, которым Вы, как правило, здорово следуете.
+5
0
+5
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Нефанатик
Бензема спасибо за футбол, Асенсио за красивые голы, остальным что ушли
+4
0
+4
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Дима2712
Ну конечно Азар не проявил себя в Реале, если бы не травмы, то это был бы одним из самых лучших футболистов в истории футбола...
0
0
0
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дамьен
А как же КриРо, Бэйл, Ди Мария, Рамос, Марсело, Алонсо, Пепе, Навас, Касильяс в конце концов! И т.д....
0
0
0
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Ponnistus
Дорогая Саша, поправьте, пожалуйста, в заключительном предложении - "как бы НИ сложилась". То, что у некоторых не сложилась судьба в Мадриде, - это факт, но он не отменяет грамматических норм, которым Вы, как правило, здорово следуете.
Поправила. Спасибо за конструктив!
0
0
0
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дамьен
Ответ дамьен
А как же КриРо, Бэйл, Ди Мария, Рамос, Марсело, Алонсо, Пепе, Навас, Касильяс в конце концов! И т.д....
Каземиро еще
0
0
0
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