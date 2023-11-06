Милитао скоро продлит контракт с «Мадридом». Фабрицио Романо назвал еще двух игроков, над соглашениями которых работает клуб

«Реал» продлил контракты с Винисиусом и Родриго. Жуниор останется в «королевском клубе» до 2027 года, а Гоэс – до 2028 года.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Мадрид» также продлит соглашение с Милитао, Вальверде и Камавинга:

«Вслед за Винисиусом и Родриго Эдер Милитао также вскоре подпишет новый контракт с «Реалом». Контракт будет действовать до июня 2028 года, как и было согласовано год назад.

Сумма отступных будет такой же, как и у бразильских одноклубников Милитао: 1 миллиард евро.

Вальверде и Камавинга также подпишут новые контракты».

Всем перечисленным футболистам не больше 25 лет. Похоже, «Мадрид» строит серьезный фундамент на будущее.

Как вам планы «сливочных»?