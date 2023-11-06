Говорит Мадрид
Блог

Милитао скоро продлит контракт с «Мадридом». Фабрицио Романо назвал еще двух игроков, над соглашениями которых работает клуб

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Эдер Милитао Эдер Милитао
Ла Лига Ла Лига
Родриго Родриго
Клубы Клубы
Фабрицио Романо
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Реал Мадрид Реал Мадрид
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

«Реал» продлил контракты с Винисиусом и Родриго. Жуниор останется в «королевском клубе» до 2027 года, а Гоэс – до 2028 года.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Мадрид» также продлит соглашение с Милитао, Вальверде и Камавинга:

«Вслед за Винисиусом и Родриго Эдер Милитао также вскоре подпишет новый контракт с «Реалом». Контракт будет действовать до июня 2028 года, как и было согласовано год назад.

Сумма отступных будет такой же, как и у бразильских одноклубников Милитао: 1 миллиард евро.

Вальверде и Камавинга также подпишут новые контракты».

Всем перечисленным футболистам не больше 25 лет. Похоже, «Мадрид» строит серьезный фундамент на будущее.

Как вам планы «сливочных»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий