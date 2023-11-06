Мадридский «Реал» потерял очки в матче с «Райо Вальекано» (0:0). В этом «сливочные» могут винить только себя, поскольку упустили множество моментов.

Первая возможность открыть счет была у Феде Вальверде, и, пожалуй, она была самой важной для мадридцев.

На 10-й минуте уругваец перехватил неудачную передачу защитника «Райо» и ворвался в штрафную. Он вышел практически один на один с Димитриевски, но пробил мимо вратаря.

Чистый голевой момент...

Феде выплеснул свое раздражение на штангу.