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Вальверде упустил важнейший голевой момент против «Райо» – его реакция попала в трансляцию

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» потерял очки в матче с «Райо Вальекано» (0:0). В этом «сливочные» могут винить только себя, поскольку упустили множество моментов.

Первая возможность открыть счет была у Феде Вальверде, и, пожалуй, она была самой важной для мадридцев.

На 10-й минуте уругваец перехватил неудачную передачу защитника «Райо» и ворвался в штрафную. Он вышел практически один на один с Димитриевски, но пробил мимо вратаря.

Чистый голевой момент...

Феде выплеснул свое раздражение на штангу.

3 комментария

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RealFlector
картинок без vpn нет.
трибуна заблокирована?
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Нефанатик
Очень плохой матч провел Вальверде. Не удастся ему показать себя в этой допотопной схеме анчелотти
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Эльдар Сулейманов
Ответ Нефанатик
Очень плохой матч провел Вальверде. Не удастся ему показать себя в этой допотопной схеме анчелотти
анчи изжил уже себя, в конце картина будет как в прошлом году
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