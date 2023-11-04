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Кого «Реал» ценит больше? Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мадридцев

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Тони Кроос Тони Кроос
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После появления информации о потенциальной зарплате Килиана Мбаппе в мадрисдком «Реале», появился смысл изучить текщую зарплатную ведомость «сливочных».

В настоящее время самый высокооплачиваемый игрок «Реала» – Тони Кроос (11,7 млн евро за сезон), за ним – Давид Алаба (10,8 млн евро), Лука Модрич (10,5 млн евро), Винисиус и Джуд Беллингем (по 10 млн евро).

А вот полный список 10 самых высокооплачиваемых игроков «Реала» на данный момент:

Приведенные здесь цифры предоставлены компанией Capology – они указывают чистую зарплату каждого игрока в неделю и год. И Кроос, и Модрич могут покинуть клуб следующим летом, что освободит место в зарплатной ведомости для такого игрока, как Мбаппе.

5 комментариев

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corazón blanco
Ответ alisa dvoikina
Вот оно как, оказывается скромные Лука и Тони, порицающие Саудовские деньги и готовые завершить карьеру только в Мадриде, больше всех там и зарабатывают
Вот только в СА им предлагали в десятки раз больше, да и легенды клуба разве не заслуживают получать такие зарплаты?
+6
0
+6
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Артемас Батькович
Вальверде сила
+3
0
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Кентуки
Вальверде где???
+2
0
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Ruslan Boldisor
Ответ alisa dvoikina
Вот оно как, оказывается скромные Лука и Тони, порицающие Саудовские деньги и готовые завершить карьеру только в Мадриде, больше всех там и зарабатывают
Ваше замечание не стоит гроша, оба наши лидеры и зарплата по заслугам.
+1
0
+1
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