Кого «Реал» ценит больше? Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мадридцев

После появления информации о потенциальной зарплате Килиана Мбаппе в мадрисдком «Реале», появился смысл изучить текщую зарплатную ведомость «сливочных».

В настоящее время самый высокооплачиваемый игрок «Реала» – Тони Кроос (11,7 млн евро за сезон), за ним – Давид Алаба (10,8 млн евро), Лука Модрич (10,5 млн евро), Винисиус и Джуд Беллингем (по 10 млн евро).

А вот полный список 10 самых высокооплачиваемых игроков «Реала» на данный момент:

Приведенные здесь цифры предоставлены компанией Capology – они указывают чистую зарплату каждого игрока в неделю и год. И Кроос, и Модрич могут покинуть клуб следующим летом, что освободит место в зарплатной ведомости для такого игрока, как Мбаппе.