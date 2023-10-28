150, 250 и 500: солидные достижения Анчелотти, Винисиуса и Модрича в «Мадриде»

Победа над «Барселоной» сама по себе событие. Но для Анчелотти, Винисиуса и Модрича прошедшее класико стало совершенно особенным.

Каждому из них удалось установить личное достижение в «королевском клубе». На память о матче футболисты и тренер получили оригинальные футболки.

После игры с «блауграной» на счету Винисиуса 150 побед в составе «Мадрида».

Папа Карло теперь может похвастаться 250 матчами у руля «сливочных». По этому показателю итальянец уступает лишь Зидану (263 игр) и Муньосу (605 игр).

Встреча с «Барселоной» стала для Модрича 500-й игрой в составе «Реала». Кстати, дебютировал Лука за «королевский клуб» в класико.

«Матч против «Барселоны» стал моей 500-й игрой за «Реал». Мы выиграли, а я был капитаном. О большем я не мог просить. Все такое особенное. Я не думаю, что в полной мере осознаю, чего добиваюсь в этом клубе», – сказал Лука после класико.

Ну, солидно!