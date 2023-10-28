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150, 250 и 500: солидные достижения Анчелотти, Винисиуса и Модрича в «Мадриде»

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Победа над «Барселоной» сама по себе событие. Но для Анчелотти, Винисиуса и Модрича прошедшее класико стало совершенно особенным.

Каждому из них удалось установить личное достижение в «королевском клубе». На память о матче футболисты и тренер получили оригинальные футболки.

После игры с «блауграной» на счету Винисиуса 150 побед в составе «Мадрида».

Папа Карло теперь может похвастаться 250 матчами у руля «сливочных». По этому показателю итальянец уступает лишь Зидану (263 игр) и Муньосу (605 игр).

Встреча с «Барселоной» стала для Модрича 500-й игрой в составе «Реала». Кстати, дебютировал Лука за «королевский клуб» в класико.

«Матч против «Барселоны» стал моей 500-й игрой за «Реал». Мы выиграли, а я был капитаном. О большем я не мог просить. Все такое особенное. Я не думаю, что в полной мере осознаю, чего добиваюсь в этом клубе», – сказал Лука после класико.

Ну, солидно!

2 комментария

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corazón blanco
Лука конечно бизон. Дебютировал в Класико и юбилейный 500-й матч тоже провел в Класико. Вчера очень здорово выиграл и сразу же позволил команде перехватить инициативу в центре поля. Ну и голевую передачу отдал) Конечно во многом случайно она получилась, но факт остается фактом, если бы не подставил ногу, мяч бы вынес защитник, а так по идеальной траектории опустился за спину прямо на ногу Джуду. Легенда!
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Артём Поддубный
Модрич безусловно легендарный игрок для Мадридского Реала.
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