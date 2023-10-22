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Во время матча «Севильи» и «Мадрида» Рамос сцепился с Рюдигером. Стало известно, что они сказали друг другу

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Матч выдался крайне эмоциональным.

Впервые за долгое время экс-защитник «Мадрида», а теперь игрок «Севильи» Серхио Рамос не играл против бывшего клуба. Вчерашний матч на «Рамон Санчес Писхуан» дал такую возможность.

Игра выдалась крайне эмоциональной и в одном из эпизодов случилась перепалка между Рамосом и Антонио Рюдигером. Телеканал Movistar дает расшифровку того, что говорили друг другу защитники.

«Увидимся на улице... Смотри, я весь дрожу от страха», − сказал испанец немцу во время разборки.

«Увидимся», − коротко парировал Рюдигер и рассмеялся Серхио в лицо.

После финального свистка все было более чем спокойно. Игроки не только не подрались, но обнялись. Матч матчем, а человеческие отношения и взаимное уважение никто не отменял.

1 комментарий

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Аврал
....они в раздевалке Реала даже пузырь раздавили после игры.)Модрич был третьим.
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