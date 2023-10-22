Во время матча «Севильи» и «Мадрида» Рамос сцепился с Рюдигером. Стало известно, что они сказали друг другу
Матч выдался крайне эмоциональным.
Впервые за долгое время экс-защитник «Мадрида», а теперь игрок «Севильи» Серхио Рамос не играл против бывшего клуба. Вчерашний матч на «Рамон Санчес Писхуан» дал такую возможность.
Игра выдалась крайне эмоциональной и в одном из эпизодов случилась перепалка между Рамосом и Антонио Рюдигером. Телеканал Movistar дает расшифровку того, что говорили друг другу защитники.
«Увидимся на улице... Смотри, я весь дрожу от страха», − сказал испанец немцу во время разборки.
«Увидимся», − коротко парировал Рюдигер и рассмеялся Серхио в лицо.
После финального свистка все было более чем спокойно. Игроки не только не подрались, но обнялись. Матч матчем, а человеческие отношения и взаимное уважение никто не отменял.
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