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«Я был очень плох». Винисиус критически оценивает свою игровую форму

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Пока не вошел в сезон.

После того, как сборная Бразилии впервые за 22 года проиграла Уругваю (0:2), вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор признался, что разочаровано своей формой.

Бразилец начал сезон не самым удачным образом, пропустив месяц из-за травмы. Кажется, что в клубе он пока привыкает к новой системе, в которой теперь солирует Джуд Беллингем.

«Я очень плохо играл в последних матчах, мне нужно многое улучшить. Главное, чтобы голова была ясной и я мог сделать все возможное для команды, - сказал Винисиус в интервью Ge Globo. − Я думаю, что мое пребывание в сборной еще не стало таким, каким я его видел. Мне нужно еще много развиваться, чтобы играть так, как я могу, как я играю в «Реале».

Карло Анчелотти будет надеяться, что разочарование Вини можно направить в нужное русло. Если к нынешней форме Беллингема добавить полностью готового Жуниора, то у команды будет мощнейшая атака в Европе.

1 комментарий

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-Ливерпуль-
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