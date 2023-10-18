Вальверде оправдал шутку над Винисиусом и Родриго – хотя сыграл средне

Во вторник вечером Федерико Вальверде вывел Уругвай на матч со сборной Бразилией с капитанской повязкой (2:0).

Вальверде не забил и не ассистировал в этой игре, но статистика подсказывает, что Феде сыграл важную роль в победе Уругвая. Полузащитник сделал два перехвата, нанес два удара по воротам, а точность его передач составила 80%.

Перед игрой Вальверде предупредил Винисиуса и Родриго, чтобы они не приезжали на матч, так как все равно вернутся в Мадрид с поражением. Уругваец оказался прав.

Однако следует отметить, что победа Уругвая была достигнута благодаря командным усилиям, и каждый внес вклад в победу над Бразилией.

Винисиус и Родриго не проявили себя в игре, так как были плотно закрыты уругвайской обороной.

Родриго получил желтую карточку и даже не мог нанести прицельный удар. Хотя в самом начале игры он попал в штангу со штрафного. Вини тоже не был заметен, а Неймар покинул поле с серьезной травмой.

Ожидается, что все три игрока «Реала» в ближайшие часы вернутся в Испанию и будут готовиться к игре с «Севильей» в эти выходные.