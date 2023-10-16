4 игрока «Реала», которых Анчелотти использует не на родной позиции. Некоторые уже признались в недовольстве

Череда травм и нехватка альтернатив на ключевых позициях заставили Карло Анчелотти в этом сезоне использовать нескольких футболистов «Реала» в непривычных амплуа.

Вот четыре игрока, использовавшиеся на данный момент не на родной позиции:

Родриго

Родриго, обычно играющий вингера, получил роль девятого номера, которую ранее занимал Карим Бензема.

Бразилец открыто говорил о нелюбви к этой роли, что отразилось на его выступлениях. За 11 матчей в составе юноша забил всего один гол.

Эдуардо Камавинга

Будучи по своей природе центральным полузащитником, Камавинга часто играет на позиции левого защитника как в клубе, так и в сборной.

Игрок тоже признался, что ему не очень нравится эта новая роль, но он по-прежнему стремится делать все для команды.

Орельен Тчуамени

Французский полузащитник был вынужден выйти на позицию центрального защитника в матче с «Осасуной» из-за отсутствия естественных вариантов центрального защитника.

«Надеюсь, мне не придется делать это снова, но мне понравилось», – сказал он журналистам после игры.

Джуд Беллингем

Изначально Джуд был куплен в качестве полузащитника, но теперь ему пришлось выполнять роль практически второго нападающего.

Похоже, англичанин с радостью принял роль сменщика Бензема, отлично проявив себя на новом месте и забив впечатляющие 10 голов в 10 матчах.