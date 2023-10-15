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Сразу шесть игроков «Реала» попали в самый дорогой стартовый состав Ла Лиги

Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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Эдер Милитао Эдер Милитао
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В начале сезона 2023/24 «Реал» находится на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

У «сливочных» один из самых дорогих составов в футболе, с сильнейшими игроками.

Сразу шесть футболистов «Мадрида» попали в самый дорогостоящий символический состав Ла Лиги по версии специализированного портала Transfermarkt. Их вечного конкурента «Барселону» представляют всего трое футболистов.

Вот как выглядит самый дорогой состав Ла Лиги от Transfermarkt:

Тибо Куртуа в воротах, его травма ничуть не снизила его стоимость. Эдер Милитао – единственный защитник «Реала» в этом составе.

Феде Вальверде и великолепный Джуд Беллингем были включены в команду после того, как произвели впечатление в начале сезона.

Винисиус и Родриго представляют «Мадрид» в атаке, стоимость обоих превышает 100 миллионов евро.

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