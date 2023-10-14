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Камавинга спросили об игре левым защитником. Француз устал от этих вопросов, поэтому не сдержал эмоций

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Когда Эдуардо Камавинга спросили о том, как он относится к игре на позиции левого защитника, француз вздохнул в отчаянии: «Оооох, вы продолжаете спрашивать меня об этом каждый день».

Как бы то ни было, он все же продолжил отвечать на вопрос:

«Когда мне приходится играть на позиции левого защитника, это не так уж и сложно. Кто-то должен быть поставлен на эту позицию, и, учитывая, что я командный игрок, я играл там, даже если мне это не очень нравилось. Я всегда говорил, что самое главное – это команда».

Journalist asks Camavinga about playing as left-back, Frenchman's hilarious reaction caught on camera

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