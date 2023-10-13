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«Он теперь один из нас»: Винисиус превращает одного игрока «Мадрида» в бразильца

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Летом Винисиус устроил для Камавинга путешествие в Бразилию. Похоже, это было частью коварного плана по превращению Эдуардо в бразильца!

Вини в беседе с изданием France Football поделился своими успехами:

«Летом я привез Камавинга в Бразилию. И он теперь один из нас! Он играет, как бразилец, танцует, как бразилец. Ему это нравится. Кама даже хочет вернуться в Бразилию [смеется]».

Вояж действительно получился ярким. Вини и Эдуардо посетили знаменитую статую Христа-Искупителя.

И даже исполнили заряд о Камавинга.

В Рио парни встретились с другими бразильскими игроками «королевского клуба».

Но для тренировки в Рио Эдуардо все же выбрал экипировку сборной Франции. Видимо, спортивное гражданство пока менять не собирается.

Кроме шуток, отрадно видеть, что даже отпуск подопечные «Мадрида» проводят вместе. Значит, атмосфера в коллективе здоровая.

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