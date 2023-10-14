😲😏 Винисиус, Неймар и Ришарлисон были замечены с девушками за несколько часов до матча с Венесуэлой. В Бразилии разгорается скандал 😳

По информации бразильского репортера Матеуса Бальди, нападающий «Реала» Винисиус «находился в компании» женщин за несколько часов до матча сборной Бразилии с Венесуэлой в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Это не все. Сообщается, Неймар и Ришарлисон также участвовали в этом «мероприятии».

Журналист прикрепил фотографии, замеченных с футболистами девушек, а также аудио «доказывает», что вечеринка действительно состоялась.

Несколько часов спустя Бразилия сыграли вничью в домашнем матче с Венесуэлой.

В среду Бразилии предстоит матч с Уругваем.