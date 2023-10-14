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😲😏 Винисиус, Неймар и Ришарлисон были замечены с девушками за несколько часов до матча с Венесуэлой. В Бразилии разгорается скандал 😳

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По информации бразильского репортера Матеуса Бальди, нападающий «Реала» Винисиус «находился в компании» женщин за несколько часов до матча сборной Бразилии с Венесуэлой в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Это не все. Сообщается, Неймар и Ришарлисон также участвовали в этом «мероприятии».

Журналист прикрепил фотографии, замеченных с футболистами девушек, а также аудио «доказывает», что вечеринка действительно состоялась.

Несколько часов спустя Бразилия сыграли вничью в домашнем матче с Венесуэлой.

В среду Бразилии предстоит матч с Уругваем.

8 комментариев

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corazón blanco
А говорят бразильцы уже не те. По конспектам Роналдо, Рональдиньо и Адриано)
+15
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+15
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Байгазы Козтимесин
СМИ просто завидуют)))
+3
0
+3
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di Malkovich
Аудиодоказательство в формате "Это могли быть мы с тобой"
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rude.
Да уж, какой тут футбол...)
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Аврал
...это были массажистки..)..я что ли должен им отмазки придумывать
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Mephisto_BLR
Журналист очевидно расист!
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Margor
А почему Винисиус не с негритянкой он расист?
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Ноно Гомес
))))))))
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