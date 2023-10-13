«Я должен сдержать слово»: Винисиус рассказал об обещании, которое дал отцу

Винисиус дал большое интервью France Football. Среди прочего, бразилец признался, что игроки «Мадрида» хотели бы видеть в клубе Мбаппе.

Также Вини рассказал, что для него значит «Реал» и какой клуб он считает главным в своей жизни.

«Думаю, я мог бы провести всю свою карьеру в «Мадриде». Но клубом моей жизни всегда будет «Фламенго». Я пообещал своему отцу, что однажды вернусь туда [во «Фламенго»]. Я должен сдержать слово», – заявил вингер.

Винисиус попал в систему «Фламенго» в 2005 году. За основу команды бразилец провел 49 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

А затем был трансфер в «Мадрид», который сделал из Винисиуса одну из главных звезд мирового футбола.

Как думаете, Вини сдержит слово, данное отцу?