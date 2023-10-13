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Беллингем только второй. Топ-5 футболистов «Мадрида» с наибольшим игровым временем в сезоне

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Немного отдохнул.

В этом сезоне во всех турнирах «Мадрид» провел 11 матчей. Без учета дополнительного времени это 990 игровых минут.

Так выглядит пятерка самых часто используемых Карло Анчелотти игроков:

1. Антонио Рюдигер − 940 минут;

2. Джуд Беллингем − 857 минут;

3. Орельен Тчуамени − 843 минуты;

4. Федерико Вальверде − 838 минут;

5. Кепа Аррисабалага − 810 минут.

Вчера Орельен Тчуамени заявил о том, что его беспокоит календарь сезонных матчей. Он считает, что в последнее время футболисты играют слишком часто и с этим нужно что-то делать.

1 комментарий

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ParvizLNDRreal
И второй матч с Сити должен был играть Рюдигер. А не этот коллекционер ушных бриллиантов.
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