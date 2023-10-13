Беллингем только второй. Топ-5 футболистов «Мадрида» с наибольшим игровым временем в сезоне
Немного отдохнул.
В этом сезоне во всех турнирах «Мадрид» провел 11 матчей. Без учета дополнительного времени это 990 игровых минут.
Так выглядит пятерка самых часто используемых Карло Анчелотти игроков:
1. Антонио Рюдигер − 940 минут;
2. Джуд Беллингем − 857 минут;
3. Орельен Тчуамени − 843 минуты;
4. Федерико Вальверде − 838 минут;
5. Кепа Аррисабалага − 810 минут.
Вчера Орельен Тчуамени заявил о том, что его беспокоит календарь сезонных матчей. Он считает, что в последнее время футболисты играют слишком часто и с этим нужно что-то делать.
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