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Смотрим на самый дорогой стартовый состав «Реала»: общая стоимость 852 млн евро💸

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Вот как выглядит самый дорогой стартовый состав «Реала» по версии специализированного портала Transfermarkt:

Куртуа (45 млн евро); Рюдигер (32 млн евро), Милитао (70 млн евро), Алаба (40 млн евро), Менди (25 млн евро); Камавинга (85 млн евро), Тчуамени (85 млн евро); Вальверде (100 млн евро), Беллингем (120 млн евро), Винисиус (150 млн евро); Родриго (100 млн евро).

Общая оценочная стоимость — 852 миллиона евро!

Винисиус Жуниор – дорогостоящий актив команды.

И на самом деле это похоже на состав, который Карло Анчелотти должен использовать, когда все будут в форме.

4 комментария

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Биомеханоид
Родриго сотку стоит? Он на полтинник хорошо если тянет.
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GloryReal
Кама и Вальверде минимум 120лямов должны стоить по игре.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Биомеханоид
Родриго сотку стоит? Он на полтинник хорошо если тянет.
Ему 5 млн красная цена
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GloryReal
Кама и Вальверде минимум 120лямов должны стоить по игре.
А Винисиуса и Родриго переоценили. Не игроки на 100 млн
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