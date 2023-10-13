Смотрим на самый дорогой стартовый состав «Реала»: общая стоимость 852 млн евро💸

Вот как выглядит самый дорогой стартовый состав «Реала» по версии специализированного портала Transfermarkt:

Куртуа (45 млн евро); Рюдигер (32 млн евро), Милитао (70 млн евро), Алаба (40 млн евро), Менди (25 млн евро); Камавинга (85 млн евро), Тчуамени (85 млн евро); Вальверде (100 млн евро), Беллингем (120 млн евро), Винисиус (150 млн евро); Родриго (100 млн евро).

Общая оценочная стоимость — 852 миллиона евро!

Винисиус Жуниор – дорогостоящий актив команды.

И на самом деле это похоже на состав, который Карло Анчелотти должен использовать, когда все будут в форме.