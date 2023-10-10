«Кумир поколения»: бывшие и нынешние игроки «Мадрида» провожают Азара на пенсию

Эден Азар повесил бутсы на гвоздь в 32 года. «Нужно прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужный момент», – прокомментировал бельгиец свое решение завершить карьеру. Азар переходил в «Мадрид», будучи звездой «Челси» и одним из лучших игроков планеты. Но в «Реале» у полузащитника откровенно не получилось. Травмы отправили его в глубокий запас «королевского клуба», а лишний вес превратил игрока в объект нескончаемых шуток. Но «Мадрид» все равно тепло провожает Эдена на пенсию. Экс-партнеры бельгийца прокомментировали его прощание с футболом. Винисиус: «Легенда».

Рюдигер: «Счастливой пенсии и всего самого лучшего, бро. [Играть с тобой] было удовольствием».

Алаба: «Счастливого выхода на пенсию, мой брат».

Вальверде: «Спасибо за все. Ты был и будешь легендой футбола».

Камавинга: «Легенда».

Васкес: «Эден, спасибо за футбол, который ты нам давал. Настоящий талант на поле и отличный человек за его пределами. На новом жизненном этапе ты заслуживаешь самого лучшего, мой друг».

Куртуа: «Спасибо за все, мой друг».

Асенсио: «Волшебная правая нога. Наслаждайся, амиго».

Бэйл: «Легенда».

Карло Анчелотти: «Желаю всего наилучшего на новом этапе».

Тчуамени: «Кумир поколения».

Рамос: «Поздравляю с твоей невероятной карьерой, мой друг. Удачи на твоем новом жизненном этапе. Было приятно играть с тобой».

А чем вам запомнится футбольная карьера Азара?