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«Кумир поколения»: бывшие и нынешние игроки «Мадрида» провожают Азара на пенсию

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Эден Азар повесил бутсы на гвоздь в 32 года. «Нужно прислушиваться к себе и сказать «стоп» в нужный момент», – прокомментировал бельгиец свое решение завершить карьеру. Азар переходил в «Мадрид», будучи звездой «Челси» и одним из лучших игроков планеты. Но в «Реале» у полузащитника откровенно не получилось. Травмы отправили его в глубокий запас «королевского клуба», а лишний вес превратил игрока в объект нескончаемых шуток. Но «Мадрид» все равно тепло провожает Эдена на пенсию. Экс-партнеры бельгийца прокомментировали его прощание с футболом. Винисиус: «Легенда».

Рюдигер: «Счастливой пенсии и всего самого лучшего, бро. [Играть с тобой] было удовольствием».

Алаба: «Счастливого выхода на пенсию, мой брат».

Вальверде: «Спасибо за все. Ты был и будешь легендой футбола».

Камавинга: «Легенда».

Васкес: «Эден, спасибо за футбол, который ты нам давал. Настоящий талант на поле и отличный человек за его пределами. На новом жизненном этапе ты заслуживаешь самого лучшего, мой друг».

Куртуа: «Спасибо за все, мой друг».

Асенсио: «Волшебная правая нога. Наслаждайся, амиго».

Бэйл: «Легенда».

Карло Анчелотти: «Желаю всего наилучшего на новом этапе».

Тчуамени: «Кумир поколения».

Рамос: «Поздравляю с твоей невероятной карьерой, мой друг. Удачи на твоем новом жизненном этапе. Было приятно играть с тобой».

А чем вам запомнится футбольная карьера Азара?

1 комментарий

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corazón blanco
Очень жаль, что так сложилась его карьера в Мадриде. Но Эден останется надолго в памяти у ценителей красивого футбола. Какой у него был дриблинг и техника, просто потрясающая. Ну и карьера у него выдалась, грех жаловаться. Единственное, что последние 4 года смазывают все впечатление. Эх, а ведь я, думаю, что как и многие другие, очень большие надежды возлагал на Эдена в Мадриде.
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