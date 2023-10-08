«Не продал бы его даже за 200 млн». Фанаты «Реала» в восторге от одного игрока – и это не Беллингем
Мадридский «Реал» ушел на октябрьский международный перерыв с победой 4:0 над «Осасуной». Благодаря этой победе «Мадрид» вышел на первое место в таблице Ла Лиги и набрал впечатляющую форму.
Несмотря на то, что Джуд Беллингем отличился дублем, многие болельщики остались в восторге от игры Феде Вальверде.
Уругвайский полузащитник отдал две передачи и полностью доминировал в полузащите. Болельщики «Реала» не переставали петь ему дифирамбы после игры.
TotalCristiano: «Я бы не продал Феде Вальверде даже за 200 млн евро. Он бесценен...»
Saviour B: «Талант поколения».
Naveed Akhtar: «Он просто потрясающий, Зидан был абсолютно прав насчет него».
TheQr4: «Второй лучший полузащитник после Джуда Беллингема».
Суреш Хативада: «Наш будущий капитан».
А что вы думаете об игре Вальверде?
Ну и пушка у него конечно сумасшедшая!!!
Да и сам Феде не скрывал своей любви к мадриду как и Перес ,Вальверде топ ,настоящее и будущее команды