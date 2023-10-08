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«Не продал бы его даже за 200 млн». Фанаты «Реала» в восторге от одного игрока – и это не Беллингем

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» ушел на октябрьский международный перерыв с победой 4:0 над «Осасуной». Благодаря этой победе «Мадрид» вышел на первое место в таблице Ла Лиги и набрал впечатляющую форму.

Несмотря на то, что Джуд Беллингем отличился дублем, многие болельщики остались в восторге от игры Феде Вальверде.

Real Madrid 4-0 Osasuna: Federico Valverde la rompió toda y el Merengue sigue en la cima de LaLiga de España - EL PAÍS Uruguay

Уругвайский полузащитник отдал две передачи и полностью доминировал в полузащите. Болельщики «Реала» не переставали петь ему дифирамбы после игры.

TotalCristiano: «Я бы не продал Феде Вальверде даже за 200 млн евро. Он бесценен...»

Saviour B: «Талант поколения».

Naveed Akhtar: «Он просто потрясающий, Зидан был абсолютно прав насчет него».

TheQr4: «Второй лучший полузащитник после Джуда Беллингема».

Суреш Хативада: «Наш будущий капитан».

А что вы думаете об игре Вальверде?

6 комментариев

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corazón blanco
Феде- это будущая легенда и капитан команды, конечно его ни в коем случае нельзя продавать, это мотор команды и настоящий боец.
+14
0
+14
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Биомеханоид
Сейчас вообще мало вижу игроков с "пушкой страшной". Возможно, потому что мало бьют издалека в современном футболе. И вдвойне приятно, что такой есть в Реале, да ещё и пахарь.
+9
0
+9
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Олег Соколов
Феде уже многое всем доказал,главное не останавливаться!!!
Ну и пушка у него конечно сумасшедшая!!!
+1
0
+1
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Дядя Тима
Что такое 200 миллионов для Реала если они готовы были отдать столько за мбаппе с годом контракта ?
Да и сам Феде не скрывал своей любви к мадриду как и Перес ,Вальверде топ ,настоящее и будущее команды
+1
0
+1
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Гулнар Мамива
Ответ Биомеханоид
Сейчас вообще мало вижу игроков с "пушкой страшной". Возможно, потому что мало бьют издалека в современном футболе. И вдвойне приятно, что такой есть в Реале, да ещё и пахарь.
😁😁😁👍👍👍💯💯💯
0
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0
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Альф натренированный
Ответ Гулнар Мамива
😁😁😁👍👍👍💯💯💯
😁😁😁👍👍👍💯💯💯
0
0
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