«Не продал бы его даже за 200 млн». Фанаты «Реала» в восторге от одного игрока – и это не Беллингем

Мадридский «Реал» ушел на октябрьский международный перерыв с победой 4:0 над «Осасуной». Благодаря этой победе «Мадрид» вышел на первое место в таблице Ла Лиги и набрал впечатляющую форму.

Несмотря на то, что Джуд Беллингем отличился дублем, многие болельщики остались в восторге от игры Феде Вальверде.

Уругвайский полузащитник отдал две передачи и полностью доминировал в полузащите. Болельщики «Реала» не переставали петь ему дифирамбы после игры.

TotalCristiano: «Я бы не продал Феде Вальверде даже за 200 млн евро. Он бесценен...»

Saviour B: «Талант поколения».

Naveed Akhtar: «Он просто потрясающий, Зидан был абсолютно прав насчет него».

TheQr4: «Второй лучший полузащитник после Джуда Беллингема».

Суреш Хативада: «Наш будущий капитан».

А что вы думаете об игре Вальверде?