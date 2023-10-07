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В трансляцию попал красивый жест Беллингема после гола с ассиста Вальверде. После матча игроки обменялись комментами в соцсетях

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Мадрид» уверенно справился с «Осасуной» в девятом туре Ла Лиги. Подопечные Анчелотти забили сопернику четыре безответных мяча.

Беллингем в очередном раз устроил первоклассный перфоманс, отправив к себе в копилку дубль. Вальверде тоже показал красивую игру, на его счету – две голевые.

С помощью уругвайца англичанин отправил мяч в ворота «Осасуны» на 54-й минуте встречи. После гола Джуд первым делом обратил внимание публики на ассист Федерико.

Беллингем показал на одноклубника, призывая болельщика наградить Вальверде овациями.

Уругваец в долгу не остался и в ответ показал на Джуда, отмечая его заслуги.

Позже Федерико пришел в комментарии к посту Джуда в соцсетях: «Ты когда-нибудь остановишься? Невероятно, брат».

Англичанин мило ответил одноклубнику: «Люблю тебя, мой MVP».

Похоже, Джуд успел построить дружеские отношения со всеми в раздевалке «Мадрида».

2 комментария

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ZA.RMA
Не устану повторять, что атмосфера и отношения в команде просто отличные🤍🤍глаз радуется!

А овации оба заслужили.
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VuNePonimaete
Вот объективно говоря, смотришь на эту команду, и кажется что это семья, очень приятная атмосфера в команде
0
0
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