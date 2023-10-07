В трансляцию попал красивый жест Беллингема после гола с ассиста Вальверде. После матча игроки обменялись комментами в соцсетях

«Мадрид» уверенно справился с «Осасуной» в девятом туре Ла Лиги. Подопечные Анчелотти забили сопернику четыре безответных мяча.

Беллингем в очередном раз устроил первоклассный перфоманс, отправив к себе в копилку дубль. Вальверде тоже показал красивую игру, на его счету – две голевые.

С помощью уругвайца англичанин отправил мяч в ворота «Осасуны» на 54-й минуте встречи. После гола Джуд первым делом обратил внимание публики на ассист Федерико.

Беллингем показал на одноклубника, призывая болельщика наградить Вальверде овациями.

Уругваец в долгу не остался и в ответ показал на Джуда, отмечая его заслуги.

Позже Федерико пришел в комментарии к посту Джуда в соцсетях: «Ты когда-нибудь остановишься? Невероятно, брат».

Англичанин мило ответил одноклубнику: «Люблю тебя, мой MVP».

Похоже, Джуд успел построить дружеские отношения со всеми в раздевалке «Мадрида».