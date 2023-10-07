🔞❤️‍🔥 Бразильцы атаковали соцсети «Валенсии» фотками с голым мужиком. Эта традиция называется Vapetasso, призванная отомстить за Винисиуса 🤯

Бразильские фанаты активно спамят в соцсетях «Валенсии» фотографиями голого футболиста.

Это Вампета.

Попытаемся понять происходящее.

Популярная в Валенсии газета Super намекнула на то, что Винисиус – лжец, опубликовав его фото с длинным носом на первой полосе свежего выпуска. Нетрудно догадаться, что это отсылка на Пиноккио.

Вероятно, что это связано со скандалом, произошедшим на том самом матче «Валенсия» – «Реал». Дело дошло даже до суда.

Какое отношение имеет Вампета к Винисиусу? По сути, никакого. Это забавная традиция, получившая название Vapetasso – так бразильцы реагируют на критику соотечественников и своей страны. Мем, с которым можно делать все, что угодно.

Что касается Вампеты: в Бразилии он имеет статус футболиста-балагура, у которого в карьере было много веселых историй. Эта фотография была сделана для гей-журнала, что вызвало бурную реакцию футбольной общественности страны.