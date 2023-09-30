У Феде Вальверде 100 побед в Ла Лиге

«Реал Мадрид» обыграл «Жирону» в прошедшем матче Ла Лиги и вернул себе первое место в турнирной таблице. Эта победа стала сотой для Феде Вальверде в чемпионате Испании, где уругваец провел 146 матчей за «Реал». На счету Феде 13 голов и два трофея (2020 и 2022) в Ла Лиге.

Текущий сезон – шестой для Вальверде в составе «Мадрида». Если говорить о лучшей статистике футболиста в домашнем турнире, то нужно отметить сезоны 2019/20, когда Феде выиграл с командой 23 матча, и 2022/23 – тогда удалось одержать 22 победы.

Самым удобным соперником для Феде в Ла Лиге является «Сельта», уругваец с одноклубниками обыгрывал ее 8 раз.