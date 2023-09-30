Говорит Мадрид
Блог

У Феде Вальверде 100 побед в Ла Лиге

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» обыграл «Жирону» в прошедшем матче Ла Лиги и вернул себе первое место в турнирной таблице. Эта победа стала сотой для Феде Вальверде в чемпионате Испании, где уругваец провел 146 матчей за «Реал». На счету Феде 13 голов и два трофея (2020 и 2022) в Ла Лиге.

Текущий сезон – шестой для Вальверде в составе «Мадрида». Если говорить о лучшей статистике футболиста в домашнем турнире, то нужно отметить сезоны 2019/20, когда Феде выиграл с командой 23 матча, и 2022/23 – тогда удалось одержать 22 победы.

Самым удобным соперником для Феде в Ла Лиге является «Сельта», уругваец с одноклубниками обыгрывал ее 8 раз.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий