Говорит Мадрид
Блог

Бывший врач «Реала» назвал лучшего атлета, с которым он работал в клубе - это не Криштиану Роналду😲

Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Бывший врач «Реала» заявил, что Криштиану Роналду не был величайшим спортсменом, с которым он когда-либо работал.

Несмотря на то, что Роналду приближается к 40 годам, он остается в отличной физической форме и не проявляет никаких признаков старения, выступая за команду за саудовский «Аль-Наср».

Стремление пятикратного обладателя «Золотого мяча» оставаться в форме хорошо задокументировано: Роналду даже признавался, что его раздражает, когда он видит, как его сын ест чипсы и пьет кока-колу, да и вряд ли кто-то забыл о его реакции на размещение напитка во время пресс-конференции Евро-2020.

Но, несмотря на выдающуюся форму португальца и приверженность тренировкам, Хесус Ольмо, который тесно сотрудничал с игроком в «Реале», считает, что Гарет Бэйл – более совершенный спортсмен.

«Возможно, лучший спортсмен, которого я видел — это Гарет Бэйл», — сказал Ольмо испанскому изданию Ideal.

«Он прирожденный атлет, способный добиться успеха практически в любом виде спорта. У него необычная генетика и спортивные способности, а также, я бы сказал, технические способности».

«Он тот, кто впечатлил меня больше всего во всех аспектах, хотя есть и результативность, которая зависит от разных обстоятельств».

В самом деле, физические возможности Бэйла не были секретом, но валлиец повесил бутсы на гвоздь в январе 2023 года в возрасте 33 лет, чтобы попытать счастья в новой в гольфе.

Несмотря на предложение присоединиться к «Рексхэму» Райана Рейнольдса, Бэйл не планирует возвращаться в футбол.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Воскресенский
Попытать счастья в новой в гольфе. Может в новом гольфе?.. непонятно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я же давно писал, что на Бейле, а щас на Холанде можно понять, соображает ли человек о футболе хоть чтото.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Растиньяк
какашка, которую еле смыли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Лучший атлет лазарета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавез Тилл
Один врач из миллиарда других высказал что Гарет помощнее Рона, а хейтеры(Мессибои) уже начала скулить 😆😆😆
Ни один человек за всю историю ногомяча не был более физически сбалансирован чем КриРо 💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Ответ Hella black
И здесь 🍓 не лучший ! Где он вообще лучший ? Послушать блогеров всяких,инста самок местных,так Роналду 🥴 лучший из лучших. Послушать экспертов и знатоков своего дела,в Реале Бэйл лучше,в сборной Рамуш,в МанЮ Рэш,в Жуан Дибала,в Аравии Талискa.
В семье - быший Джорджины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий