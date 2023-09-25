7 комментариев

Бывший врач «Реала» заявил, что Криштиану Роналду не был величайшим спортсменом, с которым он когда-либо работал.

Несмотря на то, что Роналду приближается к 40 годам, он остается в отличной физической форме и не проявляет никаких признаков старения, выступая за команду за саудовский «Аль-Наср».

Стремление пятикратного обладателя «Золотого мяча» оставаться в форме хорошо задокументировано: Роналду даже признавался, что его раздражает, когда он видит, как его сын ест чипсы и пьет кока-колу, да и вряд ли кто-то забыл о его реакции на размещение напитка во время пресс-конференции Евро-2020.

Но, несмотря на выдающуюся форму португальца и приверженность тренировкам, Хесус Ольмо, который тесно сотрудничал с игроком в «Реале», считает, что Гарет Бэйл – более совершенный спортсмен.

«Возможно, лучший спортсмен, которого я видел — это Гарет Бэйл», — сказал Ольмо испанскому изданию Ideal.

«Он прирожденный атлет, способный добиться успеха практически в любом виде спорта. У него необычная генетика и спортивные способности, а также, я бы сказал, технические способности».

«Он тот, кто впечатлил меня больше всего во всех аспектах, хотя есть и результативность, которая зависит от разных обстоятельств».

В самом деле, физические возможности Бэйла не были секретом, но валлиец повесил бутсы на гвоздь в январе 2023 года в возрасте 33 лет, чтобы попытать счастья в новой в гольфе.

Несмотря на предложение присоединиться к «Рексхэму» Райана Рейнольдса, Бэйл не планирует возвращаться в футбол.