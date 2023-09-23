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Винисиус не сыграет с «Атлетико» из-за необычного воспаления – такое уже было у другой звезды «Реала». Надолго?

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Винисиус Жуниор был исключен из состава «Реала» на дерби с «Атлетико», что подтвердили представители клуба.

Бразилец страдает от гастроэнтерита, как и Джуд Беллингем несколько дней назад. Бразилец будет недоступен для игры с командой Диего Симеоне.

Восстановление после болезни не займет много времени. Через несколько дней можно ожидать его возвращения. Мадридский «Реал» встретится с «Атлетико» на выезде в 22:00 по московскому времени.

Vinicius Jr won't play against Atletico Madrid, reason named

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