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«Реал Мадрид» открывает свою сеть ресторанов быстрого питания

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Реал Мадрид и группа компаний San Pablo, занимающаяся недвижимостью, официально объявили о запуске UNO by Real Madrid, новой сети ресторанов быстрого питания, с помощью которой они намерены расширить влияние бренда Королевского клуба по всему миру. Первое заведение откроется уже в октябре в Мехико.

Новый бренд, согласно заявлению Grupo San Pablo, владельца успешного ресторана Rocacho в Мадриде, «рождён, чтобы стать международным эталоном среди ресторанов быстрого питания, где главной ценностью является качество продукта».

Благодаря инновационной концепции новая сеть может стать знаковым местом во всем мире для более чем 600 миллионов болельщиков «Реала», которые будут наслаждаться «качественными блюдами, встречаться, чтобы посмотреть игры и купить продукцию клуба».

3 комментария

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Agent Smith
Галактикас Кинг⚽️🍔
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Funny lepka
Азар надоумил их
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corazón blanco
Вот и для Азара руководящую должность подискали)
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