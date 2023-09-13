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Игрок сборной Австрии уверен, что у Алабы есть фетиш. От его действий во время празднований пострадал не один партнер по команде

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Неожиданные откровения.

В новом сезоне игроки «Реала» особенно бурно и даже немного жестоко празднуют голы. В моменты триумфа футболисты раздают друг другу удары и подзатыльники — после особенно чувствительного тычка от Алабы в матче с «Сельтой» Джуд Беллингем даже выложил в свои соцсети шутливую просьбу быть понежнее.

Судя по всему, именно австрийский защитник и является инициатором таких агрессивных празднований. Михаэль Грегорич, партнер Давида по сборной, рассказал, как игрок «Реала» надавал ему подзатыльников и пощечин во время квалификационного матча Евро против Эстонии.

«Я не знаю, что это было. Думаю, что у Давида есть небольшой фетиш. Такое чувство, будто он бьет меня по лицу каждый раз, когда я забиваю гол. В моменте я этого не замечаю, но когда я пересматриваю эти моменты, я вижу, что получил одну пощечину тут, один подзатыльник там... Я думаю, у Давида определенно есть фетиш».

Теперь мы точно знаем, кто в «Мадриде» первым начал распускать руки в моменты радости 😄

1 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Тоже мне проблема
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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