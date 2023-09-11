Полное восстановление займет много времени.

В августе во время обычной тренировки «Мадрида» Тибо Куртуа неудачно приземлился на газон и получил травму. Сперва не казалось, что с голкипером произошло что-то серьезное, но медобследование показало, что у бельгийца разрыв крестообразных связок колена.

Обычно такие травмы вычеркивают футбол из жизни на срок не менее полугода. Примерные сроки возвращения в строй, которые назывались в последнее время − апрель 2024 года.

Однако Тибо Куртуа не просто не унывает, а еще и радует болельщиков «Реала» видео реабилитации. В частности сегодня он выложил пост, на котором показал, как тренирует реакцию на удары, при этом его нога все еще зафиксирована, а работает он только руками и корпусом.

Несмотря на все ограничения, Куртуа продолжает работать над своими скиллами, чтобы вернуться в строй как можно скорее и не растерять важные для его позиции навыки. Также это хороший знак для фанатов, что голкипер не отдыхает, а продолжает работать, и с ним все относительно в порядке.