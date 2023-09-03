12 игроков «Мадрида» были вызваны в национальные сборные, чтобы принять участие в отборочных матчах на Евро 2024 и чемпионат мира 2026, а также в товарищеских встречах.

Международный перерыв пройдет с 5 по 12 сентября.

Вот представители «Реала», которые отправятся в национальные команды:

Испания: Дани Карвахаль, Хоселу, Кепа Аррисабалага

Англия: Джуд Беллингем

Франция: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени

Австрия: Давид Алаба

Германия: Антонио Рюдигер

Хорватия: Лука Модрич

Украина: Андрей Лунин

Бразилия: Родриго

Уругвай: Феде Вальверде