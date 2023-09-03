12 игроков «Мадрида» вызваны в национальные сборные
12 игроков «Мадрида» были вызваны в национальные сборные, чтобы принять участие в отборочных матчах на Евро 2024 и чемпионат мира 2026, а также в товарищеских встречах.
Международный перерыв пройдет с 5 по 12 сентября.
Вот представители «Реала», которые отправятся в национальные команды:
Испания: Дани Карвахаль, Хоселу, Кепа Аррисабалага
Англия: Джуд Беллингем
Франция: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени
Австрия: Давид Алаба
Германия: Антонио Рюдигер
Хорватия: Лука Модрич
Украина: Андрей Лунин
Бразилия: Родриго
Уругвай: Феде Вальверде
И самое главное - без травм!🤞🙏