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12 игроков «Мадрида» вызваны в национальные сборные

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12 игроков «Мадрида» были вызваны в национальные сборные, чтобы принять участие в отборочных матчах на Евро 2024 и чемпионат мира 2026, а также в товарищеских встречах.

Международный перерыв пройдет с 5 по 12 сентября.

Вот представители «Реала», которые отправятся в национальные команды:

Испания: Дани Карвахаль, Хоселу, Кепа Аррисабалага

Англия: Джуд Беллингем

Франция: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени

Австрия: Давид Алаба

Германия: Антонио Рюдигер

Хорватия: Лука Модрич

Украина: Андрей Лунин

Бразилия: Родриго

Уругвай: Феде Вальверде

2 комментария

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corazón blanco
Надеюсь вирус ФИФА обойдет Мадрид стороной, и так уже очень много серьезных травм в самом начале сезона.
+14
0
+14
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JENNINGS
Удачи, парни! Ждём в скором времени всех в строю!
И самое главное - без травм!🤞🙏
+6
0
+6
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