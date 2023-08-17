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«Реал» нашел замену Милитао - из второй команды вызван новый защитник

Эдер Милитао Эдер Милитао
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Марвель
Футбол Футбол

С фамилией из комикса.

Как пишет Diarioas, тренерский штаб «Реала» вызвал Марвела из второй команды с целью заменить травмированного Милитао.

Марвелоус Антолин Гарсон 2003 года рождения, он родился в Марокко, но планирует выступать за сборную Испании.

По информации As, на восстановление от травмы Милитао потребуется не менее девяти месяцев.

Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщает, что при оптимистичном сценарии Эдер вернется на поле через 6 месяцев. Это минимальный срок восстановления. Однако некоторые источники в «Реале» полагают, что на лечение бразильцу потребуется не менее 9 месяцев. В таком случае он вернется на поле в апреле, одновременно с Тибо Куртуа.

Милитао травмировал колено в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
С такой фамилией должен быть топом 😎
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Tommy_2_0_7
Ну давай - супергерой, покажешь что умеешь ))
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CM1
3 коньяка, Гарсон...
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Schiaff1no
Осталось выяснить Марвел он или Гарсон/dc
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