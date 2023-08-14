Здраво оценивает свои сильные стороны.

Хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде дал обстоятельное интервью изданию Madridista Realю В одном из вопросов журналист спросил игрока о том, что в последние пару лет уругваец стал более эффективен у чужих ворот.

Он также вспомнил, что Феде забивал важные голы в ворота «Барселоны», «Ливерпуля» и «Атлетико». И встал логичный вопрос, в каком амплуа игроку более комфортно − созидателя, ассистента или финишера?

«Забивать голы всегда приятно, но я не могу себе представить, что войду в историю как великий бомбардир. Мне нравится делать все снизу вверх. Создавать, отбирать мячи, прессинговать, ассистировать и завершать».

В эгоизме Вальверде невозможно обвинить. Он точно чувствует ту роль, в которой может быть полезен. Сейчас Феде один из незаменимых игроков команды Анчелотти.