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В последние годы Вальверде стал более опасен у чужих ворот. Игрок признался, в чем еще может быть полезен «Мадриду»

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Здраво оценивает свои сильные стороны.

Хавбек «Мадрида» Федерико Вальверде дал обстоятельное интервью изданию Madridista Realю В одном из вопросов журналист спросил игрока о том, что в последние пару лет уругваец стал более эффективен у чужих ворот.

Он также вспомнил, что Феде забивал важные голы в ворота «Барселоны», «Ливерпуля» и «Атлетико». И встал логичный вопрос, в каком амплуа игроку более комфортно − созидателя, ассистента или финишера?

«Забивать голы всегда приятно, но я не могу себе представить, что войду в историю как великий бомбардир. Мне нравится делать все снизу вверх. Создавать, отбирать мячи, прессинговать, ассистировать и завершать».

В эгоизме Вальверде невозможно обвинить. Он точно чувствует ту роль, в которой может быть полезен. Сейчас Феде один из незаменимых игроков команды Анчелотти.

3 комментария

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corazón blanco
Вальверде вездесущ, у парня два сердца, делает огромный объем работы на поле, отрабатывая за себя и за того парня, иногда кажется, что Мадрид находится в большинстве.
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Артём Поддубный
Феде такой игрок, что порой кажется что он на поле умеет абсолютно все, и отбирать и отдавать и забивать. Но самая главная его фишка, это огромное количество проделанной работы на поле в каждом матче. Надеюсь будущий капитан Реал Мадрид. Никто так сильно не подходит на эту роль как Феде. Настоящий мадридиста. Hala Madrid!!!
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