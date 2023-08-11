Сезон для него может быть закончен.

Сегодня случился черный день для болельщиков «Мадрида». Во время тренировки Тибо Куртуа во время сейва неудачно приземлился на газон и получил травму. Как показало скорое медицинское обследование, у игрока разрыв крестообразной связки колена.

В скором времени вратарю проведут операцию по реконструкции связки. По данным Марио Кортеганы, игрок вернется в лучшем случае в апреле, но есть опасения, что сезон для него закончился, не успев начаться.

С момента трансфера из «Челси» в 2018 году Куртуа провел за «Реал» 230 матчей. В его активе два титула Ла Лиги и Лига чемпионов.

Сразу после того, как стало известно о серьезности повреждения, бельгиец обратился к болельщикам через социальные сети:

«Ты никогда не ожидаешь, что придется пройти через такое. Пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть невзгоды и вернуться еще более сильным. Спасибо всем за энергию, привязанность и поддержку. Уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление».

Жена вратаря Мишель Герциг, с которой он расписался в июле этого года, поддержала мужа: «Мой лев. Ты вернешься еще более сильным».

Куртуа получил слова поддержки от своих коллег

Не могли остаться в стороне игроки «Реала». Высказались как нынешние игроки «королевского клуба», так и звезды прошлого.

Марсело: «Много сил, Тибо. Вернешься и будешь еще сильнее».

Серхио Рамос: «Сил тебе и мужества. С улыбкой ждем твоего скорейшего возвращения, друг».

Лука Модрич: «Много сил и много мужества, друг. Вернешься более сильным».

Джуд Беллингем: «Возвращайся к нам скорее, бро. Наши любовь и поддержка с тобой!»

Орельен Тчуамени: «Сил тебе, брат. Мы все с тобой».

Арда Гюлер: «Поправляйся скорее. Я уверен, что ты вернешься более сильным».

Эдуардо Камавинга: «Лучший! Желаю тебе скорейшего выздоровления».

Карим Бензема: «Мужайся, дружище».

Андрей Лунин: «Мужества тебе. Ты сильный, и мы с тобой».

Браим Диас: «Много сил! Мы с тобой».

Винисиус: «Вернешься еще более сильным, друг. Мы рядом. Мужайся».

Эдер Милитао: «Мужайся! Мы все всегда рядом с тобой!»

Антонио Рюдигер: «Мужества тебе, брат. Мы рядом».

Родриго Гоэс: «Мужайся. Скорейшего выздоровления!»

Тибо поддержали футболисты других клубов, звезды спорта и шоубиза

Многие написали теплые слова в комментариях под публикацией голкипера. Травма бельгийца не оставила равнодушными и соперников «Реала», и представителей других видов спорта, и даже людей, далеких от футбола. Только взгляните на список людей, поддержавших Курта комментарием в его соцсетях:

Карлос Алькарас − лидер мужского теннисного рейтинга и болельщик «Реала»; Луис Лопес − запасной вратарь «Реала»; Фелипе Луис – экс-игрок «Атлетико», сейчас «Фламенго»; Тоби Алдервейрелд – экс-игрок «Атлетико», «Тоттенхэма» и сборная Бельгии, сейчас – «Антверпен»; Диего Коста – экс-игрок «Атлетико», свободный агент; Марк Маркес – шестикратный чемпион Moto GP, болельщик «Барселоны».

Не устали? Тогда мы продолжаем:

Джулиан Эдельман − НФЛ; Джон Терри и Педро − экс-игроки «Челси»; Алехандро Санц − певец и обладатель «Грэмми»; RedOne − музыкальный продюсер и обладатель двух «Грэмми»; Серхио Юль − баскетболист, игрок «Реал Мадрид»; Руди Фернандес − баскетболист; Кристиан Бентеке − «Ди Си Юнайтед» и сборная Бельгии; Мигель Гутьеррес – экс-игрок «Мадрида», «Жирона».

Яссин Буну, которого многие источники называют главным кандидатом на роль сменщика бельгийца, тоже отправил Куртуа теплые пожелания:

«Поправляйся скорее, мой друг».

Яссин с Тибо близки и за пределами футбольного поля. Они знакомы еще со времен «Атлетико»: тогда бельгиец был основным, а марокканец выступал за вторую команду. Буну даже был на недавней свадьбе Тибо.

Может, друг Тибо, действительно, станет отличной заменой для травмированного бельгийца?

Кого бы не выбрали боссы «королевского клуба», пожелаем Куртуа скорее вернуться в строй.